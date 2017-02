Confesiune: Am fost cealalta femeie si nu regret asta

Probabil deja judeci intr-un fel sau altul, gandindu-te ca a fost destramata o familie si s-a produs multa suferinta. Din fericire, lucrurile nu stau deloc asa. La momentul respectiv nu putea fi vorba despre o familie, ci doar despre o relatie simpla, in care niciunul din oamenii implicati nu parea ca stie exact ce isi doreste. Desigur, vei spune ca asta nu schimba cu nimic faptul ca eu am procedat gresit si poate iti voi da dreptate, insa nu asta conteaza acum.

Am fost cealalta femeie si nu regret asta. De ce? In primul rand pentru ca a fost o experienta. Nu spun ca toata lumea ar trebui sa se implice in relatia altor persoane, insa intr-o astfel de situatie inveti lucruri noi despre tine.

Cum m-a ajutat pe mine? Am devenit mai independenta, mai sigura pe mine si pe feminitatea mea. Am invatat sa imi controlez mai bine sentimentele si sa nu mai gandesc prin prisma emotiilor cand vine vorba de relatii, iar asta e un lucru bun, oricat de mult ar incerca cineva sa spuna contrariul. Aceasta aventura nu seamana deloc cu ceea ce vezi prin filme. Nu a existat o adevarata drama, ci doar secrete bine pastrate, insa sa fim seriosi, cine nu are nimic de ascuns?

In al doilea rand, a fost distractiv intr-un fel sau altul. Probabil daca as fi intr-o relatie nu as putea sa imi insel partenerul si asta pentru ca, dincolo de sentimente si constiinta, ar fi un efort prea mare sa ascund schimbul de mesaje sau telefoane, intalnirile cu „prietenele” si asa mai departe. Totodata, consider ca este mai bine sa te desparti de cineva in momentul in care simti ca l-ai putea insela. Cu toate acestea, de ce am facut-o?

As putea spune ca este complicat, insa as minti. M-am indragostit de persoana nepotrivita si am crezut cu tarie ca nu fac nimic gresit. Din egoism, am vrut sa fiu cu aceasta persoana, fara sa ma gandesc si la cealalta femeie, in locul careia nu mi-as fi dorit sa fiu. Nu as putea spune ca as face din nou asta sau ca as recomanda cuiva sa o faca. Nicidecum, deoarece aproape de fiecare data cineva este ranit.

In cazul meu, probabil datorita „norocului”, singura persoana ranita intr-un fel sau altul am fost eu. Nu, nu este vorba despre o poveste extraordinar de trista, ci doar despre un cliseu. Atunci cand incepi o aventura cu o persoana implicata intr-o alta relatie, te gandesti ca poate va renunta si te va alege pe tine. Adevarul este insa unul cumplit pentru cele care se afla in aceasta situatie: fie nu o va face, fie va repeta aceasta poveste si cu tine, adica vei fi si tu inselata. In plus, toate povestile despre iubirea adevarata parca nu au inceput printr-o aventura, nu?

Desigur, pot exista si exceptii, insa nu ar fi bine sa te bazezi pe ele. Dragostea te face sa gresesti, insa cel mai bine ar fi sa tratezi totul ca pe o alta lectie. Cat despre sentimentul de vinovatie? Este bine sa existe, insa nu-l lasa sa iti consume toata energia si bucuria.

Totodata, aminteste-ti ca, in cazul in care relatia celeilalte persoane a fost destramata, nu esti singura vinovata. Nu, nu esti absolvita de vina, insa sub mirajul iubirii ar putea fi de inteles ca te-ai gandit la fericirea ta, uitand de alte persoane. Scuza asta insa, nu se potriveste si celui care a inselat. Desi poate tot dragostea a manat aceasta alegere, cel care era implicat in relatie avea mai multe optiuni, printre care si cea de a pleca inainte sa calce stramb.

Cu toate acestea, intr-o astfel de situatie, oamenii din exterior nu ar trebui sa judece, insa stim cu totii ca, desi nu vrem sa recunoastem, tot aruncam in sinea noastra vina sau compatimim persoana inselata.

