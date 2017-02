Concert CATS in the RAIN la Share Cafe

Pentru serile in care iti doresti sa calatoresti departe, in tine, acesta e concertul potrivit! Trio-ul propune, prin piesele originale, o introspectie pornita in cautarea catharsisului dar si a intrebarilor vindecatoare, introspective. Muzica lor conduce participantii la concert intr-o lume a semnelor, a dramatisului, a placerii devastatoare dar si a curajului de a iesi la suprafata vietii.

De la referinte livresti care amintesc de Boris Vian, pana la taria feminina a Juliei Kristeva si increderea de sine inspirata de talpile goale ale lui Isadora Duncan; de la papucii orientali ai lui Dhafer Youssef si pana la poeticul apasat din cântecele regelui David… concertele Cats in the rain te poarta in povestile arhetipale care traiesc in fiecare dintre noi.

Miss Tincea (voce), Catalin Lungu (chitara) si Daniel Iliescu (cajon) fac parte si din proiectul muzical Loungerie II (fusion punk jazz) si sunt membrii colectivului muzical independent Abator Industries.

Rezervari: 0374 644 700

Bilet: 20 lei