Sa fii indragostita este un lucru minunat, de care ar trebui sa te bucuri in fiecare clipa. Cu toate acestea, este bine sa o faci in fata celor din jur cat mai putin. Afla care sunt cele mai enervante lucruri facute de cupluri pe care trebuie sa le eviti.

1. Vorbiti sau va sarutati la cinema

Daca mergeti sa vizionati un film inseamna ca ar trebui sa stiti cateva reguli de bun-simt. Asta inseamna ca nu va veti certa, nu veti face planuri si nu va veti saruta excesiv in timpul filmului. Un sarut pe furis nu deranjeaza pe nimeni, insa stim cat de enervant poate fi sa faceti asta timp de doua ore. In plus, ati depasit deja perioada liceului, asadar acest comportament este complet gresit.

2. Va hraniti unul pe altul

Daca sunteti in intimitatea propriei locuinte, acest gest este romantic, insa daca o veti faceti in public s-ar putea sa ii deranjati pe cei din jur. Gandeste-te cum se simt prietenii tai cand trebuie sa te vada incercand sa ii dai iubitului tau sa guste din desertul tau. Acesta se poate servi si singur, stai linistita.

Citeste si:

Cele 10 semne ale unei relatii sanatoase si fericite

3. Va certati in fata prietenilor sau a familiei

Orice cuplu are probleme, insa acestea nu ar trebui sa fie stiute de prietenii tai sau, cel putin, nu ar trebui sa fie martori la certuri. Daca v-ati enervat in timpul cinei, asteptati pana ajungeti acasa si discutati matur. O femeie inteligenta nu ar trebui sa se preteze la un asemenea comportament in public.

4. Folositi voci si porecle de alint

Stii vocea pe care o fac toti oamenii cand vorbesc cu un bebelus sau un animal mic? Ei bine, aceasta nu ar trebui sa fie folosita in public de voi doi pentru a va alinta. La fel nici poreclele spuse pe acelasi ton.

5. Tinute asortate

Stii ca Britney Spears si Justin Timberlake si-au asortat tinutele acum 16 ani, asadar ar fi momentul sa nu mai faci asta. Sa purtati aceeasi culoare sau acelasi imprimeu nu arata ca va iubiti si mai mult. Daca totusi ai vrea sa arati ca va potriviti, ai o zi speciala in fiecare an sa va luati costume asortate, Halloween-ul.

6. Mergeti impreuna peste tot

Daca prietena ta te-a invitat la cina sau la o petrecere, insa nu a amintit de iubitul tau, este mai bine sa te duci singura. Poate vrea sa iti vorbeasca despre un subiect important pentru ea sau poate isi doreste pur si simplu sa aveti discutii despre tendinte in moda, make-up pe care un barbat nu si-ar dori sa le asculte.

Citeste si:

5 moduri in care social media afecteaza relatiile romantice

7. Postati prea multe poze in social media

Daca in toate pozele tale apare si iubitul tau, atunci poate ar fi cazul sa te gandesti mai bine daca asta iti doresti sa vada toata lumea. Prietenii care te urmaresc se bucura desigur pentru relatia ta, insa probabil si-ar dori ca din cand in cand sa vada imagini doar cu tine.

Foto: Imaxtree