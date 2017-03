Cele mai cool tinute pentru un road trip, propuse de Ioana Ciolacu

Dar nu poti pleca la capatul lumii oricum, trebuie sa ai o tinuta in ton cu escapada ta boema si – de ce nu? – sexy si cool. Si cum niciodata nu poti fi sigura pe ce sa porti, designerul Ioana Ciolacu iti vine in ajutor si iti propune trei moodboard-uri foarte seducatoare pentru road trip-ul perfect.

She’s Mercedes – girl boss

In cazul in care vrei sa te simti confortabil la volan, pentru o calatorie lunga, de una singura, poti opta pentru o salopeta fara maneci, ochelari de soare oversized si un accesoriu chic pentru cap.

Inlocuieste geanta cu un rucsac practic si in acelasi timp stylish, alege o pereche de pantofi sport si poti pleca linistita la drum. Iar daca vrei sa calatoresti noaptea, pune in rucsac si o bluza trendy, cu volane.

She’s Mercedes – girlish, sassy, sensual

Daca esti genul care emana feminitate prin toti porii si in viata de zi cu zi te comporti ca o Lolita ajunsa la maturitate, culorile vii sunt cele care-ti vin cel mai bine, asa ca alege salopeta roz, cu dungi negre si decolteu, care-ti va scoate in evidenta talia.

Si cum vei vrea sa ai o nota glamour in tinuta ta, o pereche de pantofi stiletto, aurii, cu un toc nu foarte inalt, vor atrage toate privirile. A!, si sa nu uitam de geanta: un baby bag, cu detalii aurii, si poti pleca linistita la drum.

She’s Mercedes – young, rebel, lejer

Adolescenta din tine inca mai iese la iveala, din cand in cand? Ei bine, poti retrai momentele din liceu, cand aveai impresia ca toata lumea este a ta, lasandu-i pe ceilalti sa creada ca nici nu te-ai gandit cu ce te imbraci, si totusi ai obtinut o tinuta spectaculoasa.

Alege o pereche de pantaloni negri, cu talie inalta, un tricou alb cu imprimeu si o geanta oversized, la fel de rebela ca si tine, pantofi albi cu bareta peste glezna si, desigur, ochelari de soare, si poti spune oricui ca ai doar 18 ani.



Nimic nu trebuie sa te opreasca in a deveni cea mai buna versiune a ta! Intra alaturi de designerul Ioana Ciolacu in comunitatea She’s Mercedes, unde ideile si experientele tale sunt puse in valoare, unde vei gasi sustinere, dar si inspiratia care sa te ajute in viitor, unde excelenta se imbina cu puterea exemplului.

Speram ca aceste moodboarduri te-au inspirat si ti-au dat curajul necesar sa iesi din rutina zilnica. Nu mai amana acea calatorie la care visezi in fiecare dupa-amiaza, in timp ce te intorci de la birou. Dress well & hit the road!

Foto: Emil Costrut