Cele mai bune aplicatii pentru editat poze, pe care trebuie sa le ai

Suntem cu totii la curent cu trendurile de pe Instagram si cu cele de pe Pinterest si de cate ori nu ne-am dorit ca pozele noastre sa arate perfect? Spre norocul nostrul, cat mai multe aplicatii pentru editat poze sunt lansate pe zi ce trece. Iata 8 aplicatii pentru editat poze, pe care trebuie sa le ai pe telefonul tau.

1. Cea mai buna aplicatie pentru filtre – Litely

Creata de barbatul care a creat si filtrele standard de pe Instagram, aceasta aplicatie iti permite sa te joci cu 75 de filtre diferite pentru a-ti face pozele sa ajunga la sute de aprecieri. Suntem siguri ca tu si prietenele tale o veti folosi in permanenta!

Pret: gratuit

2. Cea mai buna aplicatie pentru culori – A Color Story

Un fel de Photoshop, dar mai putin complicat, aceasta aplicatie ne ofera o varietate de tehnici prin care putem intensifica sau diminua anumite culori ale unei poze. Este des folosita pentru pozele intunecate, lipsite de viata, care se doresc a fi luminoase si in culori vibrante.

Pret: gratuit

3. Cea mai buna aplicatie pentru claritate – Afterlight

Usor de folosit, Afterlight te ajuta sa intensifici claritatea pozelor cu o singura atingere. Instructiunile sunt simple, iar cele 15 instrumente oferite de catre aplicatie vor schimba aspectul oricarei poze in cateva minute.

Pret: 1.16 euro

4. Cea mai buna aplicatie pentru editare profesionala – Snapseed

Aceasta aplicatie este creata de Google si nu este pentru incepatori. Snapseed are 26 de instrumente de editare si filter, precum Glamour Glow, HDR si Pose. Totodata, aceasta aplicatie iti permite sa schimbi radical ambianta unei poze si sa o modifici dupa propriul plac.

Pret: gratuit

5. Cea mai buna aplicatie pentru stergerea obiectelor – TouchRetouch

De cate ori nu ai facut o poza, insa un scaun apare in coltul pozei si o strica? Sau chiar mai rau, un prieten are chef de glume si apare in fundal? Cu TouchRetouch poti sterge diverse obiecte din poza sau taia anumite parti pe care nu ti le doresti.

Pret: 2.32 euro

6. Cea mai buna aplicatie pentru publicatul pozelor – Instagram

Instagram este una din cele mai mari retele de socializarea, iar caracteristicile sale sunt unice. Profilul tau consta intr-o multitudine de poze, iar noua caracteristica de Boomerang adauga un plus acestei aplicatii. E fun, usor de folosit si poti descoperi multe imagini inspirationale.

Pret: gratuit

7. Cea mai buna aplicatie pentru editarea pozelor vechi – PhotoScan

Aceasta aplicatie nu ofera o varietate de filtre, insa ce este special la aceasta, este posibilitatea de a transforma o poza veche intr-una noua. Poti modifica aspectul vechi sau uzat al unei poze cu usurinta.

Pret: gratuit

8. Cea mai buna aplicatie pentru selfie-uri – Microsoft Selfie

Nu te-ai fi gandit ca o aplicatie pentru selfie-uri exista, insa Microsoft a creat aceasta aplicatie pentru un selfie mai calitativ. De multe ori, acest tip de poza poate fi nereusit, din cauza pixelilor, insa, acum, Microsoft Selfie ia in calcul varsta, sexul, culoarea pielii tale, la fel ca lumina si alti factori care te inconjoara, pentru a reusi sa faci un selfie corect.

Pret: gratuit

Text: Cristiana Frunza

Foto: Imaxtree