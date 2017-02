Cele mai atragatoare trei tinute, potrivit studiilor

Te-ai intrebat vreodata care sunt cele mai atragatoare tinute pentru sexul opus? Si noi.

De aceea am hotarat sa ne uitam la studiile realizate de antropologi si sociologi ca sa putem afla care sunt elementele ce construiesc o tinuta atragatoare.

Cand vine vorba despre culoare, cea mai preferata de catre barbati este culoarea rosie. Alte alegeri stilistice ca purtatul pantofilor cu toc, accentuarea taliei sau dezgolirea umerilor se afla si ele printre preferinte.

Plecand de la concluziile studiilor, am alcatuit trei tinute chic care te vor ajuta sa devii si mai atragatoare!

Cele mai atragatoare tinute – I: O rochie de culoare rosie cu o pereche de ghete cu toc

Conform unui studiu realizat de “Journal of Personality and Social Pshchology”, culoarea rosie creste nivelul de atractie. Asa ca o rochie de un rosu intens te poate ajuta sa iesi in evidenta si sa atragi toate privirile asupra ta. O curea sau un corset adaugat in talie te ajuta sa accentuezi curbura taliei, iar o pereche de ghete cu toc iti vor alungi armonios silueta.

Cele mai atragatoare tinute – II: Un top scurt, pantaloni si o pereche de pantofi sau sandale cu toc.

Studiile arata ca barbatii sunt mai atrasi de femeile cu o silueta clepsidra. De aceea, te incurajam sa combini o pereche de pantaloni cu talie inalta (pot fi si jeansi) cu un top scurt. Alege o pereche de pantaloni mai largi in partea de sus si mai stramti in partea de jos. Pentru partea de sus alege un top suficient de scurt incat sa se observe o parte din talie si care sa lase umerii la vedere. La final adauga o pereche de pantofi sau sandale cu toc.

Cele mai atragatoare tinute – III: Topuri fara umeri cu rochie alaturi de o pereche de pantofi cu toc.

In mod surprinzator, un studiu realizat de University of New South Wales, arata ca barbatii sunt atrasi de maini si umeri mai mult decat orice alta parte a corpului. Daca esti in cautarea unei tinute atragatoare, demonstrata din punct de vedere stiintific, ia in considerere hainele care te ajuta sa iti scoti in evidenta mainile si umerii.

Text: Florentina Dinu

Foto: Imaxtree