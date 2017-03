Cele 7 momente prin care treci atunci cand te indragostesti

Acest proces pe cat de frumos, pe atat de misterios, a fost subiectul poetilor si filozofilor, inca de la inceputuri. Sentimentele pe care ai atunci cand te indragostesti, lucrurile pe care te impinge sa le faci, toate nu sunt decat o simfonie care aduce ritm vietii.

Totusi, ca oricare alt element din univers, are in spate o logica, o ordine a intamplarii evenimentelor.

Oamenii de stiinta nu au stat degeaba si au aflat cum are loc mai exact acest proces. Uite care ar fi momentele prin care ar trebui sa treci atunci cand te indragostesti:

1. Inceputul

Asta e momentul in care ceva se schimba. Cineva incepe sa devina important in viata ta. Poate sa fie cineva pe care il cunosti de cativa ani, sau tipul cu care ai vorbit acum 10 minute. Oricare din variante ar fi, cert e ca incepi sa iti conturezi activitatea in jurul acelei persoane. Oamenii de stiinta numesc aceasta perioada “scoaterea in relief.” De acum incepe procesul de indragostire.

2. Ganditul neincetat la acea persoana

Acest pas incepe cand gandul unei posibile povesti de iubire ti-a napadit deja mintea. Revezi conversatiile pe care le-ati avut, iti amintesti exact ce a purtat aseara sau ai intiparit in minte zambetul lui/ei.

Tot ce faci se raporteaza la celalalt si, de fiecare data cand va intalniti, analizezi tot ce s-a intamplat in mod repetat. In aceasta perioada iti poti petrece pana la 85-100 % din timp gandindu-te la acea persoana.

3. Cristalizarea/vederea lucrurilor intr-o lumina mai clara

Cei care sunt indragostiti se presupun a fi cei care vad doar lucrurile bune la celalalt. Stiinta spune ca e total invers. In aceasta etapa, iti dai seama ca persoana de care te-ai indragostit are atat calitati, cat si defecte. Si esti perfect multumita si constienta ca asa trebuie sa fie.

4. Dorinta, speranta si nesiguranta

Aceste 3 elemente merg mana in mana cu etapa a treia. Acum vezi exact cum este persoana respectiva si esti dornica sa incepi o relatie cu ea.

Pot aparea temeri de separare si la cea mai mica diferenta, dar poti si sa-ti planifici deja nunta cand ti se ofera un gest de reciprocitate a iubirii.

5. Hipomania

Acest termen, folosit de oamenii de stiinta, se refera la energia pe care o simti atunci cand te indragostesti. Acea energie care te face sa te gandesti ca nu ai nevoie de somn sau mancare, ca esti hranit suficient de iubire. La extrema opusa, te poti simti si incomod, ciudat, poti avea un ritm cardiac mult mai dinamic sau transpiratii abundente.

6. Gelozia si motivatia extrema

Aici deja ai avansat pe scara procesului de indragostire si simti ca e momentul sa faci tot se iti sta in putinta sa ii castigi interesul.

Pot aparea momente de gelozie irationala si comportament extrem de protectiv, ca atunci cand primatele vor sa avertizeze alti masculi ca acea femela este a lor si doar a lor. Teama de respingere devine din ce in ce mai pregnanta.

7. Neajutorare

Sentimentele tale foarte intense vor fi inlocuite usor de sentimente de neajutorare. Incepi sa realizezi ca ai avut un comportament prea euforic si ca tot ce poti sa faci acum este sa lasi totul sa curga de la sine. Ce va fi, va fi. Pragmatismul si gandirea logica apar din nou la usa ta si preiau comanda gandurilor tale.

Cat despre ce priveste partea sexuala, chiar daca aspectul fizic ajuta pe cineva in a se indragosti de altcineva, ramane doar un procent mic din tot procesul.

Asadar, conexiunea emotionala e cea mai puternica caracteristica care ajuta la aducerea impreuna a doua persoane.

Citeste si:

Cum sa abordezi o discutie despre sex cu partenerul tau

Text: Marilena Iordache

Foto: Imaxtree