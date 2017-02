Cel mai important lucru pe care trebuie sa-l faci cand partenerul tau este suparat

Exista multe moduri in care putem reactiona atunci cand partenerul nostru este suparat sau nervos pe noi. Putem sa nu spunem nimic, sa tinem totul pentru noi, sa lansam un atac, sa incercam sa-i spunem ce vrea sa auda, sa ne cerem scuze si sa asteptam ca totul sa treaca etc.

Totusi, niciuna dintre aceste varinate nu va linisti lucrurile si nu va elibera tensiunea dintre voi doi, asa cum o va face urmatoarea metoda, si anume-validarea emotionala. Validarea emotionala consta in faptul ca trebuie sa intelegem cum se simte cealalta persoana si sa recunoastem ca are fiecare drept sa se simta asa. Totusi, a nu se intelege ca trebuie sa ii spunem celeilalte persoane ca are dreptate si atat. Trebuie sa aratam empatie si sa incercam sa ne punem in locul persoanei respective si sa incercam sa-i intelegem supararea.

Aceasta teorie este sustinuta de psihologi de pretutindeni si demonstreaza in mod clar ca atunci cand suntem suparati sau nervosi, dezamagiti sau raniti, ce ne dorim cel mai mult este sa stim ca suntem ascultati si cineva ne ia in serios. Astfel, validarea emotionala, atunci cand e practicata de ambii membrii ai cuplului, duce la dispute mai blande si mult mai productive.

Cei 5 pasi ai Validarii Emotionale

Este de retinut faptul ca trebuie respectata cu strictete ordinea pasilor.

Lasa-l pe celalalt sa termine ce are de spus, pentru a putea stii toata povestea si, mai important, sa vada ca esti dispus sa-l asculti si sa tii cont de sentimentele lui/ei. Spune-i ca intelegi ce s-a intamplat si ii intelegi perspectiva (chiar daca nu esti de acord cu ea). Poti sa spui ca le intelegi punctul de vedere chiar daca tu ai un altul. Spune-i ca intelegi de ce s-a comportat asa in situatia respectiva. Incearca sa dai exemple de stari emotionale specifice, decat sa te referi la emotii generale. Spune-i ca ceea ce simte este perfect normal (analizat din perspectiva lor). Arata-i empatie si simpatizeaza cu sentimentele lor. Asta nu va reprezenta o recunoastere a vinei din partea ta, pentru ca poti intotdeauna sa expui si perspectiva ta, dupa ce ti-ai aratat intelegerea pentru situatia lor. Cum am mai spus, validarea emotionala este mult mai eficienta atunci cand ambii membri ai cuplului o practica, deci ai putea sa-i arati acesti pasi si partenerului tau.

Text: Marilena Iordache

