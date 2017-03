Ce trebuie sa faci daca vrei sa lucrezi in industria fashion

Surpriza consta in faptul ca are dreptate: foarte multi tineri vor sa lucreze in industria fashion, dar pentru cei mai multi, totul ramane in stadiul de dorinta neimplinita. Iar motivul nu e doar acela ca nu-si doresc suficient de mult, sau ca nu au abilitatile necesare, ci ca pur si simplu, nu stiu cum sa faca asta.

Daca te regasesti printre cei care ar vrea sa obtina un job in fashion, fie ca vorbim de design, styling sau jurnalism, noi iti venim in ajutor: am selectat, pentru tine, o serie de sfaturi de la oameni care au reusit in industria fashion, si care au reusit alla grande.

In primul rand, obtine o diploma

Asta ar fi primul pas. Si nu te teme sa mergi acolo unde au cele mai bune recomandari, chit ca e departe de casa. Daca nu mai esti in faza in care iti poti alege sau schimba domeniul de studiu, nu inseamna ca ti s-au inchis toate usile si visul tau se poate spulbera in voie. Nicicum.

Pentru ca moda se foloseste de o paleta larga de domenii, avand conexiuni cu unele despre care poate nici n-ai fi intuit vreodata. Intr-o intalnire cu studentii de la Oxfrord, Anna Wintour a subliniat, de mai multe ori: „nu va supraspecializati. Cel mai bine este sa stiti cate putin din toate.”

Sa ai cunostinte in cat mai multe domenii te va ajuta enorm. Iti va usura munca si iti va furniza un flux continuu de creativitate. Si cum vorbim despre industria fashion, nu uita: creativitatea e instrumentul principal cu care o sa lucrezi.

Apoi, obtine un internship

Da, probabil ideea de munca neplatita nu te incanta foarte tare. Dar nu poti reusi fara sa ai mentori buni. Si nimeni nu te va angaja fara ceva experienta in portofoliu. Iar cea mai buna cale e un program de internship, la designerul/stilistul preferat, sau la revista favorita. Aici, foarte multi se panicheaza, isi alimenteaza neincrederea in sine si prefera sa stea acasa, ascunzandu-se sub pretexte ca „nu am cum sa reusesc daca nu ma remarca cineva”.

Dar cum poti fi remarcat, din moment ce oamenii nu au apucat sa te cunoasca? Cea mai buna metoda de-a te face cunoscut, de -ati testa abilitatile si de-a invata este un stagiu de practica, iar pentru asta nu trebuie sa astepti anunturi oficiale in care designerii sau revistele cauta interni, ci sa actionezi pe principiul „cere si ti se va da”. Online-ul este ajutorul tau de nadejde, deoarece prin intermediul retelelor de socializare poti lua legatura, practic, cu cine vrei, si astfel, nu ai nevoie de recomandari externe.

Legat de programul de internship, sunt mai multe aspecte asupra carora trebuie sa le acorzi atentie.

Ia totul in serios

Va aparea tentatia, la un moment dat, sa te relaxezi, pentru ca nu este un job platit, si motivatia poate sa scada. Dar concentreaza-te pe faptul ca esti acolo ca sa inveti, sa arati ce poti si sa te remarci. Dupa ce vei atinge toate aceste scopuri, va veni si momentul in care sa iei in calcul partea financiara.

Nu te panica atunci cand ti se cere parerea

Sunt momente rare, va trebui sa astepti pana vor aparea, iar atunci, cel mai probabil, vei avea tendinta sa bati in retragere, din teama de a nu gresi. Dar nu uita ca, fara greseli nu poti sa inveti, si cine stie, poate parerea ta va surprinde. Oricum, fiecare intrebare care ti se adreseaza este o oportunitate pentru tine, asa ca nu ezita sa raspunzi.