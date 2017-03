Ce spune pozitia corpului tau in timpul somnului despre relatia ta

Cercetatorii de la Universitatea din Hertfordshire au studiat 1000 de persoane si au ajuns la concluzia ca acele cupluri care se ating in timp ce dorm reflecta faptul ca relatia lor este una sanatoasa si fericita.

Un procentaj foarte mare, de 94%, din cuplurile care au un contact fizic in tipul somnului au confirmat faptul ca sunt un cuplu fericit, pe cand doar 68% dintre cei care nu se ating au putut spune acelasi lucru.

Un factor important in mentinerea starii de fericire este, de asemenea, distanta dintre cei doi in timpul somnului.

86% dintre cuplurile care dorm la o distanta de mai putin de doi centimetri s-au declarat fericite, iar dintre cei care dorm la mai mult de 76 de centimetri, doar 66% au putut spune asta.

Se pare ca distanta fizica se poate transforma foarte repede intr-o dinstanta emotionala. Insa putem vorbi in acest caz poate si de nevoia reciproca de confort, de necesitatea unui somn de calitate sau de dorinta de a-si lasa partenerul sa se odihneasca corespunzator in timpul somnului.

Atingerea in impul somnului, pe de alta parte, nu poate sa va aduca decat beneficii. Atingerea mainilor denota totodata incredere in celalalt si apropiere emotionala, dar si dorinta de a-l asigura pe celalalt de validitatea sentimentelor sale.

Imbratisarea este pozitia preferata de obicei de cuplurile proaspat formate, ea fiind oferita de obicei de barbat, dupa cum spun majoritatea psihologilor. Se mai poate intampla ca in aceasta pozitie de somn partenerii sa isi schimbe pozitia, iar cel imbratisat sa devina cel care imbratiseaza, sugerand astfel nevoia de inversare a rolurilor in cuplu.

Atunci cand apar neintelegeri, apropierea in timpul somnului poate juca un rol benefic in relatia de cuplu si in a aplana diferitele conflicte. Practic, este o incercare la nivel subconstient de a-l asigura pe celalalt ca in ciuda micilor neintelegeri afectiunea unuia pentru celalalt este neschimbata. Teoretic, cel care initiaza atingerea este oarecum dependent de prezenta celuilalt si simte nevoia sa-si manifeste dorinta de a fi iertat, acceptat si iubit.

Rezultatul acestor studii, despre pozitiile in care ne odihnim, permite oamenilor sa dobandeasca o perspectiva asupra personalitatii si relatiei cu partenerul.

Cea mai intalnita pozitie printre majoritatea cuplurilor este cea in care ambii parteneri sunt spate in spate – aproximativ 42% dintre ei care fac asta. Apoi, 31% dorm cu fata in aceeasi directie si doar 4% care dorm fata in fata. Aceasta pozitie de somn o putem intalni mai ales in cadrul cuplurilor sudate sau a celor in care relatia dureaza de ceva timp.

Asa ca, atunci cand doriti sa condimentati putin relatia, incercati mai des sa va cuibariti langa celalalt, puteti fi surprinsi sa vedeti schimbari imediate!

Text: Mihaela Dumitru

Foto: Shutterstock