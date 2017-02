Ce mai face parteneriatul civil? Un interviu cu Vlad Viski, presedintele Asociatiei MozaiQ

ELLE: Stim, in acest moment, ca proiectul de lege a parteneriatului civil urmeaza sa ajunga din nou in Comisia pentru Egalitate de Sanse, dupa ce a mai trecut pe acolo o data. Poti sa clarifici drumul acesta?

Vlad Viski: Da, propunerea legislativa privind parteneriatul civil isi continua traseul prin Parlament. In acest moment se afla la Comisia pentru Egalitate de Sanse, in Camera Deputatilor, comisie care a amanat decizia pana miercuri, 22 februarie. Urmeaza Comisia Juridica si plenul Camerei.

ELLE: Cum de a aparut aceasta amanare?

Vlad Viski: Acest proiect legislativ are anumite lacune si neclaritati care trebuie lamurite. Toata lumea recunoaste acest lucru, inclusiv unii activisti LGBT sau expertii. Cu toate acestea, proiectul poate fi imbunatatit, i se pot adauga amendamente, atat in plen, cat si in comisii. In acest context, se incearca totusi avizarea pozitiva a proiectului in diverse comisii, pentru a transmite niste semnale Parlamentului cu privire la importanta recunoasterii legale a cuplurilor formate din persoane de acelasi sex. Din informatiile care au fost facute publice pe diferite canale, se pare ca amanarile acestea succesive au loc pentru a strange suficienti sustinatori si voturi.

Citeste si:

Parteneriatul civil a trecut de Comisia pentru drepturile omului

ELLE: Din ce am inteles, proiectul a fost la un vot de a obtine avizul Comisiei pentru Egalitate de Sanse.

Vlad Viski: Da, s-a creat o usoara isterie in mediul online pentru ca unul dintre deputatii USR, Iulian Bulai si-a manifestat intentia de a se abtine de la vot, lucru care ar insemna un aviz negativ in Comisia pentru Egalitate de Sanse. Acesta a venit cu doua argumente. Initial domnul Bulai a vorbit despre dorinta sa ca notarii care nu-si doresc sa incheie parteneriate civile intre cuplurile gay sa o poata face pe baza „libertatii de constiinta”, mai apoi a iesit public si a cerut mai multa transparenta cu privire la intreaga initiativa.

ELLE: Discutand acest caz particular de care se pare ca se leaga in acest moment sperantele comunitatii LGBTQ pentru un aviz pozitiv in aceasta comisie, cat de fondate sunt obiectiile parlamentarului USR? In fapt, aceasta “libertate de constiinta” nu a fost si cea invocata deseori in Statele Unite pentru a nega drepturi egale unor cetateni?

Vlad Viski: Argumentele invocate cu privire la libertatea de constiinta sunt extrem de periculoase si absolut noi in spatiul politic de la noi. Kim Davis, functionara din SUA care a refuzat sa oficieze casatorii gay in 2015, dupa ce acestea au fost legalizate, a invocat acelasi motiv. La fel si activistii conservatori din SUA care promoveaza legislatie care sa permita business-urilor sa refuze servicii cuplurilor gay, pe baza orientarii sexuale a acestora. Cumva ideile circula din SUA in Romania si sunt preluate, se pare, si de politicieni de la noi.

ELLE: Dar cum de este posibil acest discurs din partea unui parlamentar care face parte din Comisia pentru Egalitate de Sanse?

Vlad Viski: Putem avea o discutie mai larga despre conservatorismul alesilor nostri, dar nu stiu daca ne-ar folosi prea mult. Cred, totusi, ca exista deschidere la dialog din partea USR si trebuie construit pe aceasta deschidere. Cred ca si domnul Bulai si ceilalti parlamentari USR sunt constienti de responsabilitatea pe care o au si sper sa ia decizia corecta, anume un vot care sa fie reprezentativ pentru toti cetatenii, inclusiv cuplurile necasatorite si care au nevoie de protectia legii.

ELLE: Vorbeste-mi, te rog, despre drepturile pe care le-ar avea de castigat persoanele care se afla in acest moment in uniuni consensuale, daca acest proiect de lege ar trece.

Vlad Viski: In acest moment in Romania traiesc 800.000 de oameni in uniuni consensuale, necasatoriti, majoritatea heterosexuali. Pe lista drepturilor care li se refuza lor si cuplurilor gay sunt chestiuni medicale, legate de mostenire, partaj in caz de despartire, dreptul la pensie de urmas, contractarea unui credit in cuplu, imigratie. Lista e lunga.

ELLE: E important de subliniat ca nu doar cuplurile gay ar beneficia de o astfel de lege. Totusi, dat fiind ca acest proiect de lege vizeaza si comunitatea LGBTQ, ce ar trebui sa faca aceasta ca sa puna umarul la avizarea pozitiva a proiectului?

Vlad Viski: Vezi, e mereu problema vizibilitatii/invizibilitatii. Cuplurile gay sunt o realitate care ramane definita strict in spatiul privat. Zeci de ani de oprimare i-a facut pe oameni mai ascunsi, mai tematori, mai retrasi si suspiciosi. Insa, fara a atasa acestui proiect si fete umane, e foarte dificil sa punem presiune pe decidenti. Avem nevoie de oameni curajosi, avem nevoie sa dezbatem in interiorul comunitatii, avem nevoie sa ne solidarizam pentru un obiectiv mai mult sau mai putin apropiat.

ELLE: Si, punctual, in acest moment, cum crezi ca ar trebui sa reactioneaze comunitatea?

Vlad Viski: Punctual cred ca atat domnul Iulian Bulai, cat si ceilalti parlamentari USR trebuie sa afle ca existam si noi, comunitatea LGBT, ca trebuie sa fim reprezentati in Parlament si ca suntem deschisi pentru un dialog deschis pe tema parteneriatului civil. In rest, pana la votul in plen avem poate timp de cateva actiuni publice care sa ridice tema pe agenda publica.

Foto: Shutterstock