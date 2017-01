Orice femeie isi doreste ca tinuta ei sa fie impecabila, iar pentru a reusi acest lucru este bine sa stii ce greseli sa eviti daca vrei sa fii mereu o aparitie eleganta si stylish.

1. Fii atenta la inaltimea tocului

Un toc inalt este potrivit pentru o seara in club, insa nu si pentru o intalnire de afaceri. Tinuta pentru locul de munca nu trebuie sa fie una plictisitoare, insa ar fi bine sa tii cont de unele reguli. Alege pantofi cu un toc mediu in timpul zilei. Totodata ai grija si la modelul acestora, nu trebuie sa fie nimic extravagant daca mediul tau de lucru este unul mai serios.

2. Nu purta piese vestimentare prea decoltate

Nu expune niciodata prea multa piele, indiferent de locul in care te afli. Daca alegi o rochie cu spatele gol, ai grija ca aceasta sa nu fie foarte decoltata. Totodata, incearca sa nu porti rochii sau fuste foarte scurte. Lasa loc imaginatiei celorlalti si fii intotdeauna o aparitie eleganta.

3. Alege pantalonii potriviti

Pana la varsta de 25 de ani ar trebui sa stii deja ce fel de pantaloni iti vin foarte bine. Desi este in regula sa experimentezi, incearca sa nu-ti alegi un croi care iti accentueaza zonele nepotrivite. Totodata, asigura-te ca ai in garderoba cel putin o pereche de jeans care iti vin perfect. Acestia te vor salva in situatiile in care nu stii cum sa te imbraci.

4. Nu exagera cu accesoriile

Coco Chanel spunea sa renunti intotdeauna la un accesoriu inainte sa pleci de acasa, iar tu ar trebui sa ii asculti sfatul. Opteaza pentru un singur element care sa iasa in evidenta. In plus, alege bijuteriile minimale in locul celor statement.

5. Fii intotdeauna atenta la detalii

Detaliile sunt cele care pot strica o intreaga tinuta, asadar studiaza-ti intotdeauna look-ul inainte de a pleca de acasa. Nu lasa niciodata sa se vada lenjeria si ai grija la urmele inestetice. Totodata, daca ai animale, nu le lasa sa se atinga de hainele tale daca nu vrei ca parul lor sa fie peste tot. O aparitie ingrijita este intotdeauna apreciata, asadar acorda mai multa atentie micilor detalii.

