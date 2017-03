Ce determina o persoana sa ramana intr-o relatie toxica

Persoanele implicate intr-o relatie toxica nu raman alaturi de acel partener pentru ca se complac intr-o astfel de situatie. Exista anumite temeri care le impiedica sa renunte la relatie, iar acestea reprezinta cel mai important motiv care sta in calea redobandirii unei vieti frumoase.

Acestea sunt adevaratele motive care determina o persoana sa ramana intr-o relatie toxica

1. Nu mai vezi abuzurile ca fiind abuzuri

Exista un moment in fiecare relatie toxica cand abuzurile devin ceva atat de obisnuit, incat nu le mai percepi ca atare. Te-ai obisnuit cu acea situatie si te temi sa mergi mai departe. Este adevarat ca jocul intalnirilor este intimidant si putin demoralizant pentru ca ai ajuns in situatia in care nu mai ai incredere in capacitatea ta de a alege un barbat potrivit. Pana la urma, tu ti-ai ales si actualul partener. Poate sa spuna cineva ca urmatorul va fi altfel?

De fapt, psihologii spun ca senzatia pe care o traiesc persoanele implicate in acest gen de relatie este o teama, teama ca urmatorul partener ar putea fi chiar mai rau decat actualul.

Primul lucru pe care il poti face este ca constientizezi situatia in care te afli. Nu te mai invinovati pentru alegerile facute si incearca-ti din nou norocul. Nu te aventura insa sa incepi imediat o noua relatie, specialistii sugereaza ca trebuie sa ne acordam timp sa ne vindecam si sa invatam din nou cum sa alegem persoana care merita sa ne fie alaturi.

2.Te temi sa pui capat relatiei

In viata oricarei femei vine un moment in care incepe sa se gandeasca serios la a avea o familie sau la a avea copii. Cu atat mai mult atunci cand depaseste un prag al varstei sau cand se afla intr-o relatie de lunga durata. Insa trebuie sa constientizezi ca speranta de a avea un copil nu ar trebuie sa fie motivul pentru care ramai intr-o relatie in care nu esti fericita. Nu este niciodata prea tarziu sa gasesti acea persoana alaturi de care sa fii cu adevarat fericita.

A sta intr-o relatie numai pentru ca partenerul iti promite ca se gandeste la dorintele si nevoile tale nu este o optiune. Fericirea ta trebuie sa fie mereu pe primul loc. Chiar daca iti doresti cu ardoare un copil, tine minte ca el ar trebui sa creasca intr-o familie in care parintii se respecta.

3.Nu vezi momentul oportun pentru o confruntare

Poate iti doresti sa ii spui partenerului tot ceea ce simti, ce te deranjeaza la comportamentul lui, insa parca niciodata nu gasesti momentul oportun. Intotdeauna intervine ceva sau cineva.

Te gandesti ca poate are o perioada mai grea la locul de munca sau are dificultati financiare sau orice alt motiv pe care ti-l poti imaginea. Ideea este ca niciodata nu va fi momentul oportun. Trebuie doar sa iti faci curaj si sa spui exact ceea ce simti. Acum! Nu este loc pentru empatie intr-o relatie toxica.

4.Te temi ca EL nu se va descurca fara tine

Poate ai mai incercat sa pui capat relatiei insa, de fiecare data, EL a revenit in viata ta cu flori, lacrimi in ochi sau povesti lacrimogene despre cat de dificila este existenta lui fara tine? Si, de fiecare data, ai acceptat sa mai dai o sansa relatiei in speranta ca lucrurile se vor schimba si tu vei putea fi cu adevarat fericita?

Acest lucru este cauzat de teama ca el nu va putea depasi momentul despartirii. Te asiguram ca nu este cazul (nu negam ca exista si cazuri in care persoanele toxice sunt dispusa la orice pentru a intoarce o situatie in favoarea lor). Ce trebuie sa stii este ca nu tu este cea care a cauzat momentele toxice si nu poti controla si nici vindeca acest comportament disfunctional.

5.Te temi ca se va comporta la fel si in urmatoarea relatie

Sincer, nu trebuie sa te intereseze daca el se va schimba sau nu dupa ce il parasesti si nici daca urmatoarea lui relatie este sau nu fericita. Singurul lucru care trebuie sa conteze cu adevarat este calatoria catre o stare emotionala sanatoasa, catre schimbari pozitive, catre o viata minunata. Pentru ca meriti sa fii fericita!

