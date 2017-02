Ce ar trebui sa stii despre terapia de cuplu

V-ati cunoscut, ati descoperit ca aveti o multime de lucruri in comun si, inevitabil v-ati indragostit. De atunci poate au trecut cativa ani, iar relatia nu mai functioneaza ca la inceput, asa ca te gandesti sa apelezi la terapia de cuplu. Iata ce ar trebui sa stii inainte sa programezi prima intalnire.

1. Trebuie sa fii sigura ca amandoi vreti acelasi lucru

Cuplurile ajung de obicei la terapia de cuplu pentru ca inca mai au sentimente si nu vor sa renunte la o relatie care a ocupat un loc atat de important in viata lor. Daca si tu te afli in aceasta situatie, discuta sincer si deschis cu partenerul tau despre decizia de a merge la un terapeut. Daca ati discutat deja varianta despartirii si unul din voi a spus clar si raspicat ca nu doreste sa continue relatia, atunci o astfel de terapie nu are rost. Este momentul sa fiti maturi si sa respectati deciziile fiecaruia.

2. Nu-ti imagina ca o singura sedinta rezolva toate problemele

Daca ati stabilit ca vreti amandoi sa mergeti la terapia de cuplu, atunci nu va puneti sperante foarte mari in prima sedinta. Problemele se rezolva in timp si, cel mai probabil, prima intalnire cu terapeutul nu va aduce o schimbare brusca in relatia voastra.

3. Fiti dispusi sa vorbiti sincer

La astfel de sedinte de terapie ies la iveala o multime de probleme, de temeri si de nemultumiri. Nu trebuie sa va suparati unul pe altul, deoarece doar discutand despre aceste subiecte veti reusi sa va consolidati relatia. Spune tot ceea ce te deranjeaza, insa ai grija, terapia nu este locul in care aveti sansa sa va razbunati sau sa va raniti unul pe celalalt. In timpul petrecut cu terapeutul trebuie sa invatati sa va ascultati.

4. Este nevoie de mult efort

Doar pentru veti sta timp de o ora pe o canapea intr-un cabinet frumos decorat, nu inseamna ca nu trebuie sa faceti nimic in afara lui. In functie de problemele voastre de cuplu, incercati amandoi sa va imbunatatiti relatia. Iesiti mai des impreuna, amintiti-va sa faceti gesturi mici unul pentru celalalt si discutati in fiecare seara cel putin jumatate de ora singuri despre ziua care tocmai a trecut. In plus, ascultati intotdeauna sfaturile date de terapeut.

5. Terapia nu inseamna automat si salvarea relatiei

Terapia de cuplu este de ajutor, insa s-ar putea ca pe parcurs sa va dati seama ca lucrurile chiar nu merg. Si asta este ok. Despartirea este dificila, mai ales daca sunt implicati si copii, insa trebuie sa fiti amandoi constienti ca aveti dreptul la o viata fericita. Daca mariajul nu mai aduce bucurie, ci doar probleme si frustrare, chiar si dupa o multime de ore petrecute la terapeut, atunci stiti amandoi solutia. Trebuie sa stii ca acest lucru se poate intampla, insa nu porni niciodata la drum cu aceasta idee.

Foto: Imaxtree