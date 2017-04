Cateva dintre cele mai ciudate drepturi si privilegii ale Reginei Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a II-a este, deja, o figura iconica. Cu toate acestea, suntem convinse ca nu stiai si aceste lucruri despre ea! Iata cateva dintre cele mai ciudate drepturi si privilegii ale Reginei Elisabeta!

Poate conduce fara permis

Regina Elisabeta a II-a este singura persoana din Regatul Unit care nu are nevoie, din punct de vedere legal, de un permis de conducere pentru a se urca la volanul masinii. De asemenea, nici masina sa nu are nevoie de numar de inmatriculare. Regina Elisabeta a invatat sa conduca in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

Nu are nevoie de pasaport pentru a calatori

Pentru ca pasapoartele Regatului Unit sunt emise in numele sau, este evident ca ea insasi nu are nevoie de acest act pentru a calatori. Cu toate acestea, ceilalti membri ai familiei regale nu sunt scutiti de a avea pasapoartele la ei atunci cand calatoresc.

Are propriul sau ATM

Regina Elisabeta are ATM-ul sau propriu si personal, la care poate apela oricand doreste sa aiba bani cash. Tot ce trebuie sa faca este sa coboare pana in subsolul Palatului Buckingham, pentru ca acolo se afla aparatul, instalat de banca britanica Coutts.

Detine foarte multe animale

Regina Elisabeta iubeste cainii rasa corgi, si are foarte multi drept animale de companie. La un moment dat, aceasta a avut chiar 13 astfel de caini! Pe langa asta, Regina Elisabeta detine in mod legal toate lebedele din Tamisa, toti delfinii din apele britanice, dar si toate balenele.

Nu are nevoie sa plateasca taxe

Cu toate ca nu este nevoie ca Regina Marii Britanii sa plateasca taxe, aceasta a inceput sa plateasca, la fel ca fiecare cetatean obisnuit, inca din anul 1992.

Foto: Arhiva Revistei ELLE