Care e treaba cu Kristen Stewart spunand in direct la TV ca este “foarte gay”?

Sigur o cunosti pe Kristen Stewart – a jucat rolul Bellei Swan din celebra serie Twilight, l-a avut drept iubit pe Robert Pattinson (unul dintre cei mai adorati barbati si colegul ei de film), iar in ultimul timp probabil ti-au ajuns pe la urechi informatii despre femeile cu care se intalneste.

Kristen Stewart a ajuns in atentia publicului drept o fata timida, un pic ciudata, ce parea intotdeauna, cel putin la TV, socially awkward. Kristen a ajuns celebra dupa ce a jucat in seria fantasy Twilight, unde interpreta rolul Bellei Swan, o fata introvertita, cu care, de fapt, parea sa aiba multe in comun.

Kristen si Robert Pattinson, partenerul sau din film, au format pentru ceva timp unul dintre cele mai celebre cupluri de la Hollywood. Chiar si cel care avea sa devina in 2017 presedintele Statelor Unite (bineinteles ca vorbim despre Donald Trump) i-a „dedicat” cateva postari de pe Twitter, comentand despre relatia lor.

Exact acesta este contextul in care Kristen Stewart a declarat despre ea, live la o televiziune americana nationala, ca este „foarte gay”. Invitata in rolul de gazda la emisiunea Saturday Night Live, Kristen a tinut, conform traditiei show-ului, un monolog de inceput in care a vorbit despre cat de incantata este ca se afla acolo. Vorbind si despre nou-investitul presedinte Donald Trump, Kristen a marturisit ca are impresia ca acesta nu o place foarte mult, invocand postarile lui de Twitter din 2012 in care il indemna pe Robert Pattinson sa rupa relatia cu ea. Sarcastica, aceasta a declarat ca nu vede de ce ar placea-o Donald Trump mai mult acum, pentru ca este „foarte gay”! (minutul 2:26)

De ce conteaza atat de mult declaratia lui Kristen Stewart?

Foarte deschisa si dand o nota amuzanta intregii situatii, Kristen a facut un statement important si o demnostratie de curaj. Iar asta in doua privinte.

In primul rand, Kristen Stewart a pus capat tuturor zvonurilor si barfelor despre ea si despre orientarea ei sexuala. Iar contextul in care a facut-o, in direct la televiziune, a aratat lumii intregi ca nu ar trebui sa acorde atat de multa importanta unui simplu fapt ca orientarea sexuala a unei persoane. Kristen nu a mai declarat niciodata public pana acum ca este „gay”, insa a vorbit despre partenerele sale numindu-le „prietena mea”. Este mai putin relevant faptul ca actrita poate nu se identifica neaparat cu termenul de „gay”, pentru ca, deocamdata, acest termen este mai familiar si mai recunoscut de catre cei care nu fac parte din comunitatea LGBTQ.

In al doilea rand, Kristen a facut un lucru important pentru membrii comunitatii LGBTQ care urmareau emisiunea: le-a demonstrat ca se poate sa iti faci „coming out-ul” in direct la televiziune, fara consecinte negative sau prejudecati. Kristen Stewart le-a oferit curaj celor care nu si-au declarat (si poate nici acceptat) inca orientarea sexuala.

In Romania, una dintre cele mai homofobe tari din Europa, persoanele LGBTQ inca se tem sa isi declare orientarea sexuala in public. Aceste persoane fac parte din cea mai discriminata categorie de la noi din tara. Din pacate, Romania inca mai are un drum lung de parcurs in ceea ce priveste acceptarea persoanelor gay, chiar daca, in ultimii ani, s-au inregistrat progrese in acest sens.

Foto: Instagram @nbcsnl