Bob Dylan si-a acceptat, in sfarsit, Premiul Nobel pentru Literatura

In luna octombrie a anului trecut a fost anuntat ca Bob Dylan va primi Premiul Nobel pentru Literatura, alegerea fiind motivata de contributia artistului la crearea unor noi modalitati de exprimare poetica.

Celebrul cantaret a refuzat insa sa participe la ceremonia din decembrie din Stockholm, Suedia, in cadrul careia ar fi trebui sa primeasca premiul, dar si suma de 900.000 de dolari, care este acordata fiecarui castigator.

Bob Dylan a sustinut zilele trecute un concert in Stockholm si, inaintea recitalului, a primit premiul in cadrul unei mici ceremonii.

La cererea lui Bob Dylan, presa nu a fost prezenta la eveniment, iar el nu a sustinut traditionalul discurs, o conditie esentiala pentru a primi si suma aferenta premiului.

In cazul in care Bob Dylan nu va trimite o versiune inregistrata a discursului de acceptare pana in luna iunie, el nu va intra in posesia banilor.

