Biletele la Electric Castle au azi pret preferential

16 februarie este o zi cu prioritate de imbarcare catre festival pentru toti detinatorii Mastercard sau Maestro, acestia avand la dispozitie bilete la pretul special de 369 lei.

Biletele asigura accesul la eveniment pe toata durata celor 4 zile de festival si se pot cumpara exclusiv online, de pe site-ul Electric Castle.

Incepand cu a doua zi, 17 februarie, biletele vor fi disponibile pe site-ul Electric Castle si in reteaua Eventim.ro la pretul de 399 lei.

„In 2017, dam startul pregatirilor de festival chiar din luna februarie, in puternic contrast cu frigul de afara, dar in asentimentul celor doresc sa se asigure ca au locul rezervat la cel mai tare festival alternativ al anului – o zi cu pret special al abonamentului la festival”, a declarat Diana Tanase, Marketing Manager in cadrul Mastercard.