beneficiile psihologice si fizice ale sexului

Conform unui studiu realizat recent de BPS Research Digest, o partida de sex o data pe saptamana creste gradul de fericire a oamenilor, comparativ cu o partida de sex o data pe luna. In termeni pragmatici, se pare ca asta ar echivala cu satisfactia adusa de un castig suplimentar de 50.000 de dolari pe an. Intrebarea este de ce sexul are acest efect pe o durata mai indelungata de timp, desi am fi tentati sa credem ca placerea contactului sexual este una destul de efemera. Un nou studiu, publicat de „Personality and Social Psychology Bulletin” pare sa ne lamureasca: satisfactia are legatura cu imbratisarile. „Sexul pare benefic nu numai datorita efectelor fiziologice sau hedonice”, scrie Anik Debrot, de la Universitatea din Tornto, „dar si pentru ca ajuta la stabilirea unei legaturi mai puternice cu partenerul”.

Pentru acest studiu au fost realizate mai multe experimente. Pentru unul dintre ele, au fost recrutati online 335 de americani aflati in relatii romantice. Acestora li s-au pus intrebari in legatura cu frecventa cu care fac sex, satisfactie la nivel general, „frecventa atingerilor romantice”, sau, cu alte cuvinte, cat de des se imbratiseaza, se saruta, se ating. Intr-un alt experiment au fost implicate 74 de cupluri, recrutate din zona San Francisco. Frecventa contactelor sexuale si a atingerilor au fost corelate cu o senzatie pozitiva in legatura cu viata in general, cercetatorii declarand ca afectiunea este cea care a determinat „plusul” in starea generala de bine.

Un alt experiment, care a implicat 106 cupluri elvetiene (majoritatea parinti), a scos la iveala faptul ca, cu cat un cuplu face mai mult sex intr-o perioada de zece zile, cu atat mai ridicat este gradul de satisfactie in relatie. O alta concluzie a acestui experiment a fost ca partenerii care faceau sex isi manifestau afectiunea nu numai imediat dupa, ci si la cateva ore mai tarziu. Pe scurt, sexul conecteaza oamenii nu numai la nivel fizic, ci si emotional.

Cu toate aceste studii, care se bazeaza pe sondaje si statistici, este dificil sa izolam doar un singur mecanism responsabil de conexiunea dintre sex si starea de bine. Pentru ca e destul de greu de realizat studii comparative. Sa ceri membrilor unui grup sa faca sex si sa dea dovezi de afectiune, in timp ce altora sa le soliciti sa fie reci si distanti? In plus, nu este deplasat sa ne gandim ca sexul, imbratisarile si starea de bine isi potenteaza efectul, intr-un proces de loop. Totusi, chiar si cu acest amendament, acest studiu nu este numai folositor pentru mesajul sau practic – „manifestati afectiune, pentru ca asta va potenta beneficiile sexului si va influenta benefic relatia voastra”, ci si pentru modul in care uneste doua paliere invecinate, dar din pacate decuplate adeseori in rutina de zi cu zi: relatiile apropiate si sexualitatea.

Citeste si:

6 moduri in care monogamia iti poate imbunatati viata sexuala