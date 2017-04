Andreea Cristea, victima atacului de la Westminster Bridge, a murit joi, 6 aprilie, dupa doua saptamani in care a fost internata in stare critica.

Familia ei a dat si o declaratie publica: „Dupa ce s-a luptat pentru viata ei mai bine de doua saptamani, iubita noastra de neinlocuit Andreea, fiica, sora, partenera minunata si prietena dedicata, unica si cea mai iubitoare de viata persoana pe care v-o puteti imagina, a fost crud si brutal smulsa din vietile noastre, in cel mai lipsit de inima mod cu putinta. Ea va fi mereu tinuta minte ca raza noastră de lumina care va continua sa straluceasca in inimile noastre“.

Totodata, familia a adaugat ca toti banii stransi in urma donatiilor vor fi redirectionati catre acte caritabile.

Andreea se afla impreuna cu iubitul ei, Andrei Burnaz, pe podul Westminster cand atacatorul, Khalid Masood a intrat cu masina in grupul de pietoni. Andrei a fost ranit la picior, insa iubita sa a cazut in raul Tamisa. Aceasta si-a pierdut constinta si, din cauza leziunilor, a murit, devenind cea de-a 5-a persoana ucisa in acest atac terorist de la Londra.