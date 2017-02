E mereu loc de intrebari cand vorbim despre politica, nu? Suntem, pana la urma, o tara cu un exercitiu firav al democratiei, o tara in care populatia gaseste mai degraba motive sa nu iasa in strada decat sa iasa si sa protesteze si o tara in care, invariabil, mersul la vot nu este o prioritate in fata altor lucruri mult mai importante. Ne-am obisnuit sa fim neimplicati, sa nu putem schimba nimic, sa nu avem putere. Si de aceea pana si protestele noastre au uneori un aer stangaci, oricat de induiosatoare si de justificate ar fi ele. Iar ceea ce s-a intamplat in ultimele zile, si mai cu seama aseara, dupa ce Guvernul a anuntat adoptarea Ordonantei de Urgenta privind modificarea Codului Penal, nu face decat sa imi nasca si mie, asa cum cu aroganta declara ministrul Iordache in conferinta de presa, #altaintrebare. Mai multe chiar.

Despre ce este vorba, pe scurt? Daca nu esti inca la curent cu desfasurarea evenimentelor ultimelor zile, afla ca Guvernul Romaniei (sau, ca sa fim mai precisi, presedintele PSD, Liviu Dragnea) tine mortis sa treaca doua ordonante de urgenta care, in principiu, nu sunt cele mai rele lucruri din lume.

Cele doua proiecte pleaca de la ideea simpla ca ar trebui sa existe clementa pentru unii dintre infractorii care ajung in penitenciarele din Romania. Penitenciare despre care ni se tot spune, pe unele canale, tot in zilele din urma, ca ar fi cele mai rele locuri de pe pamant, niste gauri negre in care oamenii mor infectati sau in care se intampla abuzuri sau care sunt, in cele mai bune dintre cazuri, supraaglomerate. Dupa cum bine a sesizat opinia publica ce se manifesta din plin pe strazi si pe social media, penitenciarele din Romania nu se afla intr-o situatie mai proasta decat, sa zicem, spitalele, dispensarele sau chiar scolile din Romania. Nu. Sunt chiar la fel, daca nu un pic mai confortabile. Dar nu pot sa nu recunosc principiul acesta simplu. Da, e ok sa mai si iertam din cand in cand.

Acum, ca respectivele ordonante nu au fost gandite (iar cea adoptata la ceas de seara pe 31 ianuarie cu atat mai putin) avand in minte bunastarea infractorilor marunti, aceasta este cu totul alta poveste. Cele doua ordonante sunt concepute, foarte evident, cu dedicatie – dupa cum au semnalat cele mai multe site-uri care fac ceva mai multa politica decat noi, o multime de personaje importante si cu antecedente dubioase din politica romaneasca vor beneficia din plin de efectele lor. Primul dintre aceste personaje este, stupoare, chiar Liviu Dragnea, despre care iti spuneam mai sus.

Ei, si ca tot vorbeam despre #altaintrebare, iat-o: daca aceste ordonante ar scapa de procese multi oameni nevinovati, dar si pe oamenii politici despre care iti povesteam, care ar trebui sa fie atitudinea noastra fata de ele? Am prefera ca nimeni, inclusiv Dragnea sau Voiculescu (da, si el un beneficiar direct) sa nu scape? Unde, mai exact, facem diferenta intre un principiu sanatos si o lege care porneste de la un principiu sanatos, dar ajunge sa il intoarca in favoarea unor privilegiati?

Apoi, mai este o chestiune. Ok, ii zicem #altaintrebare, daca tot este expresia zilei. In mod normal, atunci cand oamenii ies in strada impotriva statului, asa cum au facut-o in zilele din urma, ei nu doresc ca statul sa aiba mai multa putere. Este un principiu vechi de cand lumea si pe care protestatarii de orice fel tind sa il respecte intuitiv. Asa este normal, numai actul de a protesta presupune ca puterea sa se intoarca, fie si pe durata protestului, in mainile poporului. Intr-un fel de premiera bizara, protestatarii din Bucuresti si din tara ies in strada, zilele acestea, pentru mai mult control din partea statului, pentru a pastra o fermitate a aparatului de justitie pe care il vad drept unul dintre putinele mecanisme ale statului inca functionale.

Si au perfecta dreptate – doar ca, cum ziceam, #altaintrebare trebuie pusa. In fata unor masuri de pe urma carora ar beneficia multi, cum de ne trezim sa militam pentru restrictionarea unor libertati si pentru mai multa putere in mainile statului?

In cele din urma, desi cu siguranta mai sunt multe #alteintrebari de pus, eu mai am doar una pentru acum. Exista canale media care contesta dreptul acestor oameni de a protesta – unele dintre ele mintind cu nerusinare si instigand chiar la acte de ura, ajungand atat de jos incat sa manipuleze cu buna stiinta o masa a populatiei care este oricum vulnerabila la astfel de discursuri si votanta prin traditie a partidului aflat la guvernare. Se tot spune ca acesti oameni care se afla astazi in strada au avut ocazia sa isi exprime parerile prin vot, sa aleaga felul in care isi doresc sa fie condusi. Dar, in ceea ce priveste dreptul oamenilor de a iesi in strada, aici nu mai exista #altaintrebare.

Daca ceva genereaza o reactie larga a publicului, daca ceva ii motiveaza pe oamenii care ies in strada sa mearga si sa protesteze pentru unul dintre crezurile lor, acesta nu este niciodata prilej pentru #altaintrebare. Este felul in care functioneaza democratia.

Foto: Instagram