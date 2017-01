Ai doua zile sa donezi pentru drepturi egale

Cineva si-a donat ziua de nastere – fa cel mai frumos cadou si contribuie la lupta unei comunitati discriminate!

Normalitatea, aceasta butaforie sinistra pe care oamenii inca isi mai arboreaza crezuri si convingeri… In numele ei se poarta razboaie, se destrama familii, se maltrateaza persoane si se condamna la nefericire. Dar ce este, de fapt, normalitatea?

O inventie umana, o opinie comuna despre ceva. Si este in regula ca ea sa existe atat timp cat iti permiti oricand sa faci un pas in afara ei, sa o pui la indoiala, sa ai grija ca ea sa nu se bata cap in cap cu logica. Dar astea sunt lucruri care cer efort, si oamenilor le place sa se aseze cat mai confortabil peste tot pe unde apuca. Putini vor sa strabata un drum. Cei mai multi vor sa se aseze undeva. Intr-un loc. Intr-o convingere. In spatele unei credinte oarbe. Si toate astea pentru ca deciziile lor sa nu mai necesite efortul gandirii permanente.

In ultima vreme, din ce in ce mai multe voci atrag atentia ca tehnologia va lua locul omului in industrie. Ne temem ca robotii ne vor fura painea. Dar, in acelasi timp, ne place sa „gandim” ca ei: simplist, previzibil, programati de o forta externa noua, care ne damneaza si ne mantuie dupa bunu-i plac. Si in timp ce unii dintre noi se lasa „programati” astfel, altii, pe care intamplarea i-a scos din ceea ce considera o majoritate ca fiind „normal”, au de suferit. Si nu sufera doar stigmatul care le e asezat pe frunte in continuu de catre semenii lor, ci sufera ceva mai mult: propria nefericire. Intr-o existenta atat de scurta si complicata, unii dintre noi isi petrec viata ascunzandu-se. Nu pentru ca ar fi placut, ci pentru a fi in siguranta.

Tiberiu si Andrew sunt impreuna de mai bine de 10 ani. In 2011, au semnat, in Anglia un parteneriat civil. Acolo se bucurau de aceleasi drepturi pe care le aveau cuplurile straight, aveau aceleasi obligatii, si toata lumea era multumita. Dar au decis sa revina in Romania, pentru ca le place mai mult aici. Prietenii, atmosfera din Bucuresti si clima i-au convins ca acesta este locul in care ar vrea sa traiasca. Numai ca statul roman nu le recunoaste parteneriatul civil, la fel cum nici nu ofera altor cupluri, formate din persoane de acelasi sex, posibilitatea semnarii unui astfel de parteneriat. Pentru statul roman, Andrew si Tiberiu nu sunt altceva decat doi colegi de apartament. Si nu, nu e asa. Andrew si Tiberiu sunt doi oameni care se iubesc si sunt fericiti impreuna, doi oameni care platesc statului aceleasi impozite pe venit, doi oameni care nu au reduceri la plata utilitatilor, si peste toate acestea, doi oameni care nu se pot bucura de drepturile lor.

Ei cred, totusi, in mai bine, asa ca Andrew a decis sa-si doneze ziua de nastere in sprijinul unui proiect derulat de Asociatia ACCEPT. Altfel spus, renunta la cadourile pe care le-ar fi primit, in mod normal, de ziua lui, si isi invita prietenii si cunoscutii sa doneze pentru niste proiecte care au in vedere sprijinirea minoritatilor.

Prin generala, am gasit – in cartile lui Creanga, cred – un proverb care m-a intrigat:„Bogatul nu-l crede pe cel sarac, nici satulul pe cel flamand.” Si mereu am vrut sa am ocazia de-a contrazice acest proverb.

Mai sunt doua zile in care poti demonstra ca nu doar Andrew si Tiberiu pot sustine o mioritate din care si ei fac parte, ci si tu, care poate ca nu esti implicat direct. Arata ca iti pasa si doneaza pentru un viitor in care iubirea va fi permisa tuturor, indiferent de orientarile sexuale, rasa, culoare sau orice altceva care ne face diferiti de ceilalti.

E greu sa gasesti un om langa care sa vrei sa ramai pentru tot restul vietii. Dar cum ar fi ca, dupa ce-l gasesti, cineva sa-ti interzica sa-l iubesti?

http://accept.galantom.ro/fundraising-pages/view?id=3531

Text: Mihail Tamba

Foto: Shutterstock