Adevarata castigatoare de la Premiile Grammy: Adele sau Beyonce?

In centrul atentiei a fost Adele, tanara de 25 de ani care a reusit sa primeasca cinci premii Grammy, cel pentru “Albumul Anului” fiind cel mai important. Bineinteles ca nu toata lumea se astepta ca ea sa castige si atunci cand artista a tinut discursul de multumire, le-a dat nemultumitilor ocazia sa-si impartaseasca impresiile.

Ca de fiecare data, cuvintele din discursurile de multumire ale celor premiati sunt disecate pana la ultima vocala. Studiate atent sau nu, discursurile nasc critici cat ai clipi. Totul e interpretabil, si, la Hollywood, totul e negativ interpretat in prima instanta.

Nu spunem ca nu o apreciem pe Adele pentru aceasta performanta, pentru ca este o performanta. Ea a reusit sa ia acasa premiile pentru Best song, Best album, Best record, devenind singurul artist care a primit aceste onoruri de doua ori (prima data in 2012). Dar sa fim seriosi, e mult mai interesant ce a spus artista. Atunci cand a urcat pe scena, insotita de o echipa numeroasa, si-a inceput emotionata discursul prin a aminti ca a fost nevoie de o armata de oameni ca sa poata sa duca acest proiect la bun sfarsit, totul fiind o munca contiua. Nu a putut insa sa nu devina foarte sentimentala, le-a multumit sotului ei, fiicei ei, echipei si, ei bine, lui Beyonce.

Da, de aici devine totul si mai interesant. “Nu pot sa accept acest premiu. Si sunt foarte induiosata si recunoscatoare. Dar artistul vietii mele este Beyonce. Si albumul acesta, The Lemonade, e monumental pentru mine. Beyonce e monumentala. Un album asa de bine gandit si asa de frumos, care dezvaluie ganduri atat de intime si care ne-a dat sansa sa vedem o alta latura a ta, pe care nu avem mereu sansa sa o vedem. Apreciem asta. Noi, toti artistii de aici te adoram. Esti lumina noastra”, a tinut Adele sa mentioneze. Nimic neobisnuit de semnalat. Noi toti am varsat cate o lacrima la auzul acelor cuvinte.

Un artist care sprijina un alt artist, care se intampla sa fie afro-american. Aici voiam sa ajung. Nu este nimeni ofensat ca Adele tinde sa vrea sa dea premiul ei unui alt artist, crezand ca acela merita mai mult. Desi total inofensive, urmatoarele replici ale lui Adele au fost cele care au constituit miezul actiunii: “Si felul acesta in care ma faci pe mine si pe prietenii mei sa ne simtim, felul in care ii faci pe prietenii mei afro-americani sa se simta, ne da putere.”

Aici si-a pierdut toata lumea cumpatul. Oamenii s-au grabit sa critice folosirea termenului respectiv, pentru oamenii de culoare. Adele a fost o prezenta induiosatoare, care a multumit tuturor, a fost respectuoasa, a vrut chiar sa imparta premiul cu Beyonce, dar a folosit un cuvant pe care multi l-au luat drept jignitor.

Beyonce a putut fi observata cum rostea “Te iubesc” in timpul discursului colegei sale, semn ca a fost surprinsa si impresionata placut de cuvintele lui Adele. Subiectul devine intens pentru ca oamenii nu au putut sa se multumeasca sa fie fericiti pentru marii castigatori ai serii si au vrut sa arunce cu noroi in cei care se intamplau sa fie in apropiere.

E a doua oara cand Beyonce nu castiga Albumul Anului, fapt concluzionat de multi ca ar fi din cauza ca are o anumita culoare a pielii. Astfel de remarci s-au mai facut de-a lungul timpului si despre alti artisti de culoare care se presupune ca au pierdut premiile din acelasi motiv rasial.

Cred ca ne aflam intr-un moment mai intens ca niciodata, din punct e vedere politic cel putin, si acest lucru se rasfrange asupra tuturor aspectelor pe care oamenii le-ar putea gasi deranjante. Unii cauta fiecare prilej posibil sa poata sa-si manifeste doleantele, de multe ori in situatiile cele mai nepotrivite. Adele pare sa fi fost in aceasta situatie duminica, pare ca intentiile ei pur pozitive au fost interpretate gresit. Refuz sa cred ca oamenii nu isi vor da seama ca s-au grabit sa traga concluzii rautacioase, iar toata aceasta dezbatere se va stinge cat mai curand.

Text: Marilena Iordache

Foto: Instagram