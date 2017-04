8 destinatii din Romania care te vor introduce in atmosfera de Paste

Fiecare loc este special in felul sau, asa ca asigura-te ca citesti indeaproape fiecare detaliu al acestor destinatii din Romania propuse de noi si alege-o pe care te fascineaza cel mai mult.

1. Viscri – Judetul Brasov

Retras de la drumul mare ce leaga Brasovul de Sighisoara, satul Viscri adaposteste o comunitate muncitoare, preocupata de agricultura si confectionarea sosestelor din lana. Aici, puteti vizita una dintre cele mai spectaculoase biserici fortificate sasesti, una dintre cele sase inscrise in patrimoniul mondial UNESCO. De acest loc s-a indragostit si Printul Charles care detine in zona o casa traditionala.

Localnicii au lansat chiar si o dulceata care este comercializata la Paris. Borcanul costa 365 de euro si se vinde la pachet cu un saculet si o lingurita de argint. Tot la Viscri, in 2011, s-a filmat o pelicula ce reda povestea ultimelor zile din viata lui Casanova.

Ti-am starnit curiozitatea? Mergi si afla mai multe despre arhitectura, imbracamintea si traditiile acestui sat. Nu uita sa-ti achizitionezi o pereche de sosete din lana, specifice locului.

2. Bucovina

Intreaga zona este cunoscuta pentru arta incondeierii si impistritului oualor. Desi femeile sunt cele care se ocupa de infrumusetarea lor, mai sunt si familii intregi care cunosc si practica acest mestesug. Traditiile supravietuiesc cu greu schimbarilor, insa exista oameni care duc mai departe mestesugul impistritului si care isi invata copiii cu drag si cu rabdare tainele incondeierii oualor.

O alta traditie spune ca baietii trebuie sa daruiasca flori fetelor pe care le plac, iar ele, la schimb, trebuie sa le ofere tinerilor un ou rosu, pentru a demonstra ca sentimentul este reciproc.

Renumitele biserici si peisajele de poveste te vor introduce in atmosfera specifica Sarbatorilor de Paste.

3. Comuna Sugag – Judetul Alba

Sugagul incepe sa semene din ce in ce mai mult cu o asezare rurala din Austria. Pe langa peisajele mirifice, comuna detine un obicei despre care localnicii spun ca este unic in Romania.

Este vorba despre „statul la vase”, traditie ce inca se pastreaza. In cea de-a doua zi de Paste, tinerii care s-au casatorit in decursul ultimului an se imbraca in haine populare de nunta si stau la masa in curtea bisericii din comuna. Rudele si prietenii trebuie sa le aduca diverse cadouri utile pentru gospodarie. Incarca-te cu voie buna, aventureaza-te in comuna Sugag si vezi cu ochii tai daca traditia inca se pastreaza.

