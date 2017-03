7 semne ca esti pregatita sa te muti cu iubitul tau

Sa locuiesti impreuna cu iubitul tau poate fi un lucru pe care sa-l astepti cu nerabdare sau, dimpotriva, unul care sa iti provoace anumite temeri. Citeste aceste lucruri de care trebuie sa tii cont in cazul in care te intrebi daca esti esti pregatita sa te muti cu iubitul tau.

1. Ati discutat deja despre asteptarile fiecaruia

A locui impreuna cu partenerul poate fi un pas spre o posibila casatorie sau pur si simplu un mod de a face economii. In fiecare relatie este important sa stiti in ce loc va aflati, pentru ca niciunul din voi sa nu fie dezamagit. Cu alte cuvinte, inainte sa alegeti un apartament si sa semnati un contract, vorbiti deschis despre ce ar aduce viitorul pentru relatia voastra. Daca nu va doriti acelasi lucru, atunci sa va mutati impreuna ar insemna doar o pierdere de timp si o dezamagire la final.

2. Iti pare rau ca iti lasi vechea viata in urma

Sa te muti cu iubitul tau este un lucru pe care ar trebui sa il sarbatoresti. Daca iti doresti cu adevarat asta, vei fi foarte entuziasmata, insa ai grija. Daca te simti usurata ca pleci din actuala locuinta pentru a te muta cu iubitul tau, s-ar putea ca pur si simplu sa fugi de o problema, iar acest lucru nu este deloc in regula pentru relatia voastra.

Citeste si:

7 motive serioase pentru care merita sa astepti inainte de a te muta impreuna cu iubitul tau

3. Iti constienta de nivelul de curatenie pe care il face iubitul tau

Unul dintre cele mai importante lucruri de care trebuie sa tii cont inainte sa te muti cu iubitul tau este nivelul de curatenie pe care el il agreeaza. Daca nu stabiliti reguli, de exemplu cine se ocupa de spalatul vaselor, s-ar putea sa va certati foarte des. In plus, daca pe el nu-l intereseaza foarte mult curatenia, s-ar putea sa te enervezi daca vei ajunge sa faci asta doar tu, in timp ce el se uita la filme sau iese cu prietenii.

4. Ati discutat deja despre finante

In viata de adult, trebuie sa tii cont de finante, deoarece acum nu mai este nimeni sa te ajute. Practic, trebuie sa fiti amandoi pregatiti sa va impartiti cheltuielile si sa faceti economii. In plus, chiar si in aceasta privinta trebuie sa existe reguli. Poate veti pune banii intr-un cont comun, insa poate ar trebui sa pastrati un procentaj mai mic si pentru cheltuielile personale, de exemplu acea geanta pe care ti-o doresti de cateva saptamani.

5. Ai un fond de rezerva

Nimeni nu se muta cu iubitul gandidu-se ca poate se va desparti, insa astfel de situatii pot aparea in viata oricui. Nu este o tragedie, insa este bine sa iti faci singura un cont de economii in care sa ai chiria pentru cel putin o luna, daca vei fi nevoita sa locuiesti in alta parte. Este momentul sa fii matura si sa fii pregatita pentru orice situatie.

6. Ai peste 23 de ani

S-ar parea ca este bine sa va mutati dupa ce ati depasit aceasta varsta, insa nu dupa 30 de ani. Motivele sunt usor de inteles. Pana la aceasta varsta abia ati terminat studiile si inca este momentul sa va concentrati asupra lucrurilor pe care le doriti pentru voi. Asta inseamna, ca dupa 23 vei fi mai pregatita sa iti imparti atat de mult timp alaturi de o singura persoana, in fiecare zi.

7. Nu vrei doar sa faci economii

Sa imparti chiria este perfect, insa daca este singurul motiv pentru care te muti cu iubitul tau, este momentul sa iti pui un semn de intrebare in privinta intregii relatii. Nu uita ca poti face asta si alaturi de cea mai buna prietena a ta, asadar nu este cazul sa transformi aceasta relatie in una serioasa, daca nu ai cu adevarat sentimente importante pentru iubitul tau.

Foto: Imaxtree