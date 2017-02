7 lucruri sexy care te vor ajuta sa iti intalnesti jumatatea

Daca analizam aceasta imagine vedem femeia cu un corp perfect, cu picioare lungi, un abdomen plat si cu un bronz execeptional. Insa aceasta imagine este doar o bucatica din intregul puzzle al femeii sexy moderne.

Trebuie sa uitam de aceasta perceptie gresita asupra femeii sexy moderne, care este din ce in ce mai des proiectata de social media si publicitate. Adevarul este ca alte caracteristici, emotionale si nu fizice, compun idealul femeii sexy.

Nu trebuie sa eliminam insa importanta aspectului fizic. Atractia fizica este punctul esential in orice relatie, dar daca este singurul lucru care te uneste cu partenerul tau, relatia este sortita esecului. Flacara poate arde puternic, insa pentru putin timp.

Ai incredere in tine!

Increderea in sine este cheia catre o relatie de lunga durata. Desi nimeni nu este perfect. Cu un mers hotarat tinand capul sus, pastrarea unui contact vizual si un zambet sugereaza o stapanire de sine sexy. Increderea in sine nu iti foloseste doar atunci cand iti doresti sa ai o relatie, ci te poate ajuta in toate ariile vietii. Succesul poate veni din increderea in sine si din abilitatea de a obtine tot ce iti doresti, lucruri considerate sexy de catre sexul opus.

Fii ambitioasa!

A avea ambitie sugereaza faptul ca ai un scop bine definit si o directie in care vrei sa mergi. Ambitia este un factor considerat sexy de catre barbati pentru ca si eu au scopuri pe care vor sa si le indeplineasca si te pot vedea pe tine parte din echipa pe un termen lung. Un barbat adevarat nu va fi niciodata intimidat de ambitia ta.

Fii pasionata

O femeie pasionata este o femeie sexy. Nu conteaza daca esti pasionata de viata, de prietenii tai, de un hobby sau de job-ul tau. O femeie care iubeste ceea ce face este o femeie sexy.

Trateaza oamenii cu bunatate

Din nefericire aceasta calitate este rara in societatea moderna. Nu este nimic mai sexy decat atunci cand o femeie arata compasiune fata de alte persoane. Bunatatea nu va fi niciodata umbrita de alte caracteristici fizice.

Fii onesta

Cat de mult ai sta intr-o relatie cu o persoana care minte? Daca nu poti avea incredere in partenerul tau nu poti construi o fundatie solida impreuna cu acesta, care sa stea la baza relatiei. O femeie sexy are suficient respect fata de sine incat sa fie sincera cu partenerul ei.

Un plus de stil

Stilul nu are nimic de a face cu pretul hainelor tale. Stilul este despre increderea in sine si despre nivelul de respect pe care il porti pentru persoanele din jurul tau. Nu conteaza ce fel de masina conduci, in ce parte a orasului locuiesti sau de la ce branduri iti cumperi hainele, daca ii respecti pe cei din jurul tau, vei arata ca esti cea mai sexy.

Arata ca esti inteligenta

Este de necontestat faptul ca felul in care aratam este cel care atrage in prima faza, iar o personalitate interesanta este dificil de descoperit din prima. Atunci cand conversatiile duc lipsa de profunzime devine aproape imposibil sa construim o conexiune reala sau o relatie de lunga durata. Atunci cand avem abilitatea de a intretine discutii pe teme interesante, devenim mult mai sexy in ochii barbatilor.

Citeste si:

Cum se comporta un barbat atunci cand este cu adevarat indragostit

Foto: Imaxtree