7 lucruri care se vor intampla daca te imbraci cool & stylish in fiecare zi

Ei bine, noi am selectat o serie de motive pentru care ar trebui sa continui sa te imbraci bine si sa nu te gandesti la ce ar trebui sa pui pe tine doar inaintea unui eveniment.

1. Iti va creste nivelul de incredere in sine

Daca si tu faci parte dintre persoanele care isi pun tot felul de intrebari atunci cand se simt privite, o tinuta care sa te scoata din anonimat poate fi solutia: vei sti ca, atunci cand cineva se uita la tine, o face cu admiratie.

2. S-ar putea sa fii promovata

Faptul ca acorzi mai multa atentie decat ceilalti colegi ai tai la ceea ce porti, va lasa impresia ca esti mereu preocupata de tine, ca vrei mai mult si ca nu te incadrezi in tiparul celor care se plafoneaza usor. Dress for the job you want!

3. Vei primi mereu complimente

Ceea ce va avea un efect pozitiv pentru tine. Sigur ai cunoscut pe cineva care primea, dupa fiecare salut, o apreciere. Daca te-ai intrebat cum este sa ti se intample asta, ai ocazia sa si afli.

4. Si o multime de intrebari despre evenimentul pentru care te-ai pregatit

„Este o zi importanta?” „Ai fost chemata la un interviu?” „Participi la o petrecere?” „Ai o rezervare la restaurant?”

5. Vei iesi mai des in oras

Daca ai ratat evenimente importante si intalniri pentru ca nu considerai ca tinuta ta este cea mai potrivita in momentul respectiv, ei bine, iata solutia: imbraca-te bine mereu si nu te vei mai plange niciodata de viata ta sociala.

6. Iti vei mentine silueta cu mai putin efort

Pentru ca vei dori mereu sa incapi in fusta aceea conica pe care ai cheltuit o avere, iar mersul la sala nu ti se va mai parea o corvoada, deoarece vei sti ca numai asa poti purta anumite piese vestimentare care nu arata bine pe oricine.

7. Imaginatia si creativitatea ta vor fi mereu antrenate

Si acest lucru nu va avea urmari pozitive doar in ce priveste felul in care te imbraci, ci impactul se va resimti asupra intregii tale vieti: gata cu rutina in cuplu, cu plafonarea in cariera sau cu episoadele in care esti recunoscuta pe strada dupa tinuta-uniforma.

Text: Mihail Tamba

Foto: Imaxtree