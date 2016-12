5 semne ca esti pregatita sa ai inca un copil

Sa fii mama este un lucru minunat si, in acelasi timp, foarte dificil. Descoperi lucruri noi, iar prioritatile tale se schimba cu siguranta. Daca ai trecut deja prin aceasta experienta si te-ai descurcat atat de bine incat acum le oferi si altor persoane sfaturi, poate te gandesti cum ar fi sa iti maresti familia. Descopera aceste 5 semne care iti arata ca esti pregatita sa ai inca un copil.

1. Primesti ajutor din partea tuturor

Cresterea unui copil se face mai usor daca ai langa tine un partener care se implica la fel de mult, precum si ajutoare din partea familiei si, de ce nu, a bonei. Inainte de a avea inca un copil, gandeste-te daca te poti baza mereu pe cineva. Fie ca este vorba de orele petrecute in plus la birou sau pur si simplu de momentele in care te simti epuizata, ai nevoie de o persoana care sa poata sta cu cel mic. Daca exista un astfel de ajutor, vei putea sta linistita, gandidu-te ca nu trebuie sa faci fata singura acestei experiente.

2. Iti plac toti bebelusii

Daca iti face placere sa stai cu bebelusii prietenelor tale atunci cand le vizitezi si, in plus, zambesti mereu cand vezi un copil, poate este momentul sa devii din nou mama. Aparent instictul tau iti spune ca esti pregatita pentru acest lucru, asadar de ce nu l-ai asculta?

3. Copilul tau isi doreste un frate sau o sora

Sa fii singur la parinti poate fi minunat, insa alaturi de un frate sau o sora, vor exista mai multe aventuri, lucru pe care il stie probabil si copilul tau. Desigur, poti doar sa speri ca cei doi nu se vor certa si nu iti vor crea probleme.

4. Iti poti permite din punct de vedere financiar

Pentru a avea inca un copil este bine sa ai o situatie financiara buna, deoarece intervin noi cheltuieli de-a lungul timpului. Daca pana acum trebuia sa te ocupi de camera unui singur copil, in viitor va trebui fie sa va mutati intr-un apartament mai mare, fie sa contruiti inca o camera. In plus, nu uita ca vei avea nevoie de un buget dublu pentru cadourile de sarbatori.

5. Nu te deranjeaza schimbarile corpului tau

Foarte multe femei se tem de schimbarile care se produc in corpul lor in timpul sarcinii, unele dintre acestea confruntandu-se cu depresia, deoarece, dupa nastere, nu reusesc sa ajunga la greutatea initiala. Totodata, aceasta este cauzata si de schimbarile hormale, insa daca tu nu ai avut aceasta problema, atunci te poti considera pregatita sa ai inca un copil.

