5 pasi simpli pentru a-ti imbunatati calitatea relatiilor

Dupa 20 de ani de cercetari in psihologie pozitiva, Mark Holder, doctor in psihologie si specialist in fericire, a ajuns la concluzia ca relatiile personale pe care le avem sunt importante pentru fericirea noastra. Este aproape imposibil sa gasesti oameni fericiti care nu au relatii semnificative.

Prietenii sunt niste factori foarte importanti care contribuie la fericirea noastra. Pentru copii, chiar si prietenii imaginari aduc fericirea. Pentru studenti, prietenii le aduc fericire daca sunt singuri. Astfel ca, daca un student este implicat intr-o relatie de natura romantica, atunci, aceasta relatie devine cea mai importanta contributie pentru el; acesta nu va mai depinde de prieteni pentru a fi fericit.

Avand in vedere cat de mult contribuie relatiile noastre personale la fericire, cum putem imbunatati calitatea tuturor relatiilor noastre? Bazate pe cercetarea mentionata, exista 5 practici pe care le poti folosi incepand chiar de acum pentru a-ti alimenta relatiile:

1. Asculta

Cercetarile afirma ca daca suntem intr-o relatie care dureaza de mai mult de cateva luni, aproape am epuizat intrebarile standard pe care le adresam celuilalt. Iar atunci cand punem intrebari, nu ascultam neaparat raspunsurile – le intrerupem.

O simpla fraza pe care cercetatorii au folosit-o pentru a stabili o legatura puternica intre ei si pacientii foarte bolnavi a fost “spune-mi mai multe”. Atunci cand ne inclinam spre cealalta persoana, stabilim contact vizual si ii adresam fraza “spune-mi mai multe”, transmitem ca suntem interesati de povestile lui si ca ele conteaza pentru noi. Utilizand aceasta fraza, validam importanta povestii partenerului nostru, a copilului, a colegului sau a prietenului, astfel, intarind legaturile pe care le-am stabilit.

2. Complimenteaza

Atunci cand ii faci un compliment celuilalt – mai ales pentru felul in care gandeste, pentru efortul sau eficienta sa – poti creste nivelul de apropiere cu acea persoana.

3. Observa

A fost evaluata legatura dintre posesorii de bilete de fotbal si echipele lor. Acesti fani au fost instruiti sa observe ceva diferit la echipa lor (cum ar fi uniformele, modul de a juca, strategiile si aplauzele) timp de sase saptamani. Atunci cand legatura a fost reevaluata, era vizibil mai puternica.

Remarcand ceva diferit la cei apropiati si spunandu-le acest lucru, va poate dezvolta relatia.

4. Sarbatoreste

Comparatiile sociale pot fi toxice pentru fericirea noastra. Pentru a evita acest lucru, sarbatoreste succesul celorlalti atunci cand primesc o marire, o promovare, un premiu sau aprecierea celorlalti. Poate fi la fel de simplu ca trimiterea unui email de felicitare.

5. Deconecteaza-te

In medie, ne petrecem 53 de ore pe saptamana pe un anumit device. In cadrul unui studiu, cateva persoane au stat la o masa si au vorbit. La vedere unui telefon pe masa, chiar si oprit, cei care au participat la discutie au exprimat o nota mica pentru conversatiile purtate.

Asa ca, nu iti opri telefonul, pune-l deoparte si concentreaza-te pe ceea ce conteaza – persoana care vorbeste.

Un proverb scotian spune “Ne putem numara prietenii pe degetele de la o singura mana”. Oamenii din viata noastra sunt importanti si de nepretuit.

Utilizand aceste 5 practici iti poti alimenta calitatea relatiilor pe care le-ai dezoltat de-a lungul timpului si care contribuie la fericirea ta.

Text: Denisa Coman

Foto: Imaxtree