5 moduri de a trece peste diferentele din cuplu

Avem viziuni si abordari diferite, dar doar cu cateva obiceiuri adoptate, putem sa traim in deplina armonie cu oricine. Totul consta in a avea o minte deschisa si a intelege ca trebuie si sa dai, ca sa primesti.

Intr-un cuplu, indatoririle se impart dupa acelasi sistem dupa care primesti si privilegiile de care ai parte. Stie toata lumea ca trebuie sa muncesti pentru o relatie frumoasa, si nu spune nimeni ca nu e o varianta foarte usoara, dar nici foarte grea nu e.

Psihologii sau un terapeut de cuplu iti pot da ponturi folositoare, terapie intensa daca simti nevoia, pentru a stii cum sa faci fata si cum sa treci peste diferentele de stil de viata.

Uite cateva elemente cheie pe care ar trebui sa le ai in vedere, la urmatoarea cearta cu partenerul:

1. Compromisul

Partenerii trebuie sa inteleaga ca nu pot avea chiar totul. Trebuie sa renunte la ceva, sa faca un compromis, pentru a avea altceva. Poate parea chiar simplu, dar stim cu totii ca exista persoane asa de incapatanate, incat nu vor renunta pana cand nu vor obtine ce-si doresc. Cred ca in acelasi timp, acele persoane, ar trebui sa se gandeasca ca varianta in care renunta la ceva si primesc ceva, e mult mai atragatoare decat varianta in care nu renunta la nimic, dar nici nu primesc nimic.

2. Perspectiva

Cand incerci sa vezi lucrurile si din perspectiva celuilalt, va deveni si mai usor sa nu ajungi la situatii conflictuale. Unii oameni sunt asa de concentrati pe a-si domina partenerul, sau a fi dominat, incat nu adopta niciodata schimbari, si astfel, nu progreseaza in relatiile lor. Schimbarile sunt bune. Daca traiesti o poveste care se stinge pe zi ce trece, incearca sa privesti lucrurile din alt unghi, si poate vezi gasi o rezolvare.

3. Empatia

Intelegerea pe care i-o oferi partenerului duce la empatie, mai ales in cazurile in care ambii parteneri pot accepta faptul ca impreuna, contribuie la accentuarea bataliei pe care ar putea-o avea pe seama diferentelor in modul de a trai. Studiile au aratat ca oamenii carora le place sa controleze, tind sa isi aleaga parteneri cu aceeasi “manie”, iar astfel asigura mediul propice pentru neintelegeri. Odata ce vezi care e rolul tau in relatie, esti mult mai constient si de prezenta si atributiile celuilalt, si astfel ii vei intelege mult mai bine deciziile.

4. Ecoul

Probabil ai mai auzit de parinti care critica alti parinti pentru modul cum au influentat un copil, prin simplele lor obiceiuri, deci in mod pasiv. Se spune ca atunci cand ai trait intr-un mediu, si ai fost expus unui anumit tip de comportament, in mod inconstient vei prelua aceleasi obiceiuri, sau cel putin ele iti vor influenta comportamentul tau in viitor. Atunci cand vorbesti deschis despre originea comportamentului tau, si esti constient de ce reactii provoaca el, iti vei ajuta si partenerul sa inteleaga cu ce ar putea sa tea jute sau sa iti ofere, pentru a nu se isca momente de conflict.

5. Distrugerea

Fiecare dintre noi trebuie sa stie ca anumite lucruri pe care le facem, cat de mici, pot avea un efect urias asupra unei alte persoane. Ar trebui sa ne cunoastem cu totii aceste obiceiuri sau puncta sensibile, pe care nu ar trebui sa le atingem si ar fi de preferat sa le evitam, pentru a nu duce o relatie catre final. Nu trata cu indiferenta lucrurile cat de mici pe care nu le agreeaza partenerul tau. Ele ar putea sa se adune, si sa te ajute sa iti faci singur bagajul de plecare.

