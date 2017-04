5 destinatii de vacanta pe malul Mediteranei pentru 2017

Cel mai probabil ai vazut deja toate destinatiile devenite cliseu, si ai vrea sa incerci ceva nou, dar, daca se poate, sa fie tot pe malurile Mediteranei. Ei bine, noi am selectat o lista de orase superbe, linistite si care isi pastreaza intact aerul boem si natural dupa care tanjim cu totii, perfecte destinatii de vacanta pe malul Mediteranei.

Insula Brac, Croatia

Insula Brac nu iti va oferi istorii savuroase sau cladiri in fata carora sa te opresti si sa te miri pana se face seara, ci e mai mult un loc dragut, foarte insorit, inconjurat de niste ape azurii, unde sa uiti de stresul cotidian si de rapoartele pe care nu le-ai intocmit inca.

Collioure, Franta

…e punctul acela minuscul de pe harta in care Mediterana intalneste muntii Pirinei. Collioure este o destinatie in care timpul pare ca s-a oprit in loc acum 50 de ani, daca nu mai bine. Daca te incanta o vacanta intr-un port cochet, this place is for you.

Bonifacio, Corsica

Ridicat pe o stanca imensa, la picioarele careia se sparg valuri furioase pe timp de furtuna, ca si cum marea ar cauta sa-si reverse nervii, Bonifacio poate fi privit si ca o aventura cu iz medieval pentru vacanta ta de vara. Iar cand te vei plictisi de vizitat obiective turistice, plaja e toata a ta.

Valetta, Malta

Nu poti sa nu vizitezi Malta macar o data in viata. Si poate ca tocmai anul acesta e cel in care ai putea sa mergi acolo. Dincolo de istoria fascinanta a orasului-capitala, amplasamentul pe care il are si senzatia de o alta lume te vor face sa-ti doresti sa revii mai mult ca sigur.

Cannes, Franta

Cine a spus ca la Cannes trebuie sa mergi doar cand este faimosul festival de film? Orasul are un potential turistic urias, fiind perfect pentru o vacanta care sa-ti incarce bateriile si sa-ti dea impresia ca traiesti intr-unul dintre filmele premiate acolo.

