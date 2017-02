5 cadouri pe care ar trebui sa ti le faci tie

Iata cateva cadouri pe care ar trebui sa ai timp sa ti le faci tie insasi, din cand in cand:

1. Timp sa inveti lucruri despre tine

Primul pas pe care trebuie sa-l faci este sa realizezi cine esti si cine vrei sa fii. Aceasta regula este valabila pentru orice varsta. Este important sa inveti sa iti dai timp si sa accelerezi procesul de incredere in sine. Da-ti posibilitatea sa cauti, sa experimentezi lucruri care iti plac si care nu. Iti vei crea pe parcus un mod de evaluare a intamplarilor externe cat si un standard in ceea ce priveste relatia cu ceilalti indivizi din societate.

2. Relaxeaza-ti mintea

Totul este temporar, nimic nu dureaza o vesnicie. Cand vei ajunge sa iti permiti sa fii prieten cu oricine, in loc sa analizezi cu cine ar trebui si cu cine nu, vei realiza ca cel mai constructiv lucru pe care il poti face este sa te focusezi pe prezent si ceea ce conteaza de fapt. A gandi in viitor foarte des nu este sanatos. Important este sa crezi in tine si ca totul va merge conform planului tau. Pana la urma, ai dovada ca esti capabil sa faci mai mult decat ti-ai propus.

3. Fa-ti timp in fiecare zi

Facem foarte des greseala de a ne pune pe ultimul loc si prioritizam lucruri materiale sau alte probleme. Ideea este ca trebuie sa iti gasesti pasiunea si sa o urmezi. Trebuie sa traiesti pentru tine si in special sa simti ca traiesti. Fixeaza-ti anumiti itemi pe care sa-i urmezi in fiecare zi timp de cate minute sau ore.

4. O sansa

Oportunitatea de a-ti urma visele, vine de la tine si de la nimeni altcineva. Este unul din cele mai bune cadouri pe care ti le poti face. Nimeni nu te opreste din a fi un artist renumit al lumii. Gaseste puterea de care ai nevoie si fa-o!

5. Iarta

In genere, nu ne gandim foarte des la faptul ca ar trebui sa ne iertam pentru unele experiente din trecut. Este dificil in urma acest process si a te iera, insa constructiv ar fi sa apreciem lectiile pe care le-am invatat de-a lungul vietii. Trebuie sa te lasi sa cresti si sa nu mai traiesti in trecut. Iubeste-te!

Text: Maria Smigelschi

Foto: Imaxtree