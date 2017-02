3 moduri prin care sa impiedici Ziua Indragostitilor sa-ti afecteze relatia

Un studiu realizat pe tema divorturilor arata ca luna februarie este cea in care se depun cele mai multe intentari de divort. Procentul oamenilor care cauta un avocat pentru a intenta cererea de divort creste cu 40% in luna februarie, atingand un punct maxim in ziua urmatoare Zilei Indragostitilor.

Daca esti intr-o relatie care nu mai merge sau doar nu mai e ca la inceput, Ziua Indragostitilor poate sa te gaseasca gandindu-te la ce ai fi putut sa ai si de ce nu ai acel lucru. Vei ramane trista si dezamagita ca nu traiesti o poveste de dragoste ca-n povesti. Ca sa nu lasi totusi ziua de 14 februarie sa te afecteze negativ, uite ce ar trebui sa ai in minte:

Schimba-ti perspectiva

Daca crezi ca daca nu primesti ciocolata, 100 de trandafiri si o calatorie la Paris, relatia ta nu e ceea ce ar trebui sa fie, atunci trebuie sa-ti reevaluezi perspectiva. Relatia ta exista ca urmare a multor lucruri si nu poate fi definita dupa cum decurge Ziua Indragostitilor.

Concentreaza-te pe ce ai de oferit partenerului si nu pe ce vei primi

Foloseste ziua asta ca sa ii arati aprecierea ta persoanei iubite. Fii cat se poate de sincera si fa ceea ce simti. Daca lasi deoparte asteptarile pe care le are toata lumea pentru ziua aceasta, si faci ceea ce te face pe tine fericita si multumita, este tot ceea ce conteaza. Cand simti totusi ca nu esti multumita de eforturile pe care le-a facut partenerul tau pentru aceasta zi, propun sa te uiti la aspectele pozitive si sa ignori asteptarile nerealiste sau exagerate pe care ai putea sa le ai, lasandu-te influentata de tot ce vezi in jurul tau.

Incepe sa lucrezi pentru ceva mai bun

Ia-ti angajamentul sa imbunatatesti relatia pe care o ai cu partenerul tau. Chiar daca tu consideri ca a gresit in anumite aspecte, este posibil ca si tu sa fi facut la fel. Nu trebuie sa tii scorul, ci sa te concentrezi pe a oferi tot ce ai tu mai bun. Relatiile sunt suma eforturilor ambelor persoane implicate si este normal ca tu sa te concentrezi pe ce poti aduce in plus ca sa faci lucrurile sa mearga mai bine.

Ca sa fii fericit e necesar sa fii impacat cu tine si sa stii ca ai facut tot ce tinea de tine pentru ca acea relatie sa mearga. Ofera bunatate si nu astepta nimic la schimb. Nu te agata de ce spun altii ca reprezinta Ziua Indragostitilor, renunta sa te astepti la lucruri materiale si incepand de anul acesta, manifesta-ti dragostea in fiecare zi, si nu doar de Ziua Indragostitilor.

Text: Marilena Iordache

Foto: Imaxtree