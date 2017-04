12 tipuri de barbati care nu se pricep deloc la relatii

Asa cum unii oameni stiu sa intretina relatii fericite, asa exista si alte tipuri de persoane, care oricat ar incerca, nu sunt facuti pentru a forma un cuplu. Am intalnit barbati care stiu sa puna punctul pe i, si care sa iti demonstreze ca poti intemeia o familie cu ei, dar si barbati care nu se simt deloc comfortabil, si mai mult, te fac pe tine sa te simti incomfortabil.

Fie ca sunt prea egoisti, sau le place viata single, iata care sunt cele 12 tipuri de barbati care nu sunt facuti pentru o relatie.

1. Cel care te abuza

Ne referim strict la aspectele emotionale, deoarece speram sa nu intalnesti pe nimeni care abuzeaza de tine fizic. Acest tip de barbati au tendinta de a batjocori tot ce este in jurul lor, inclusiv pe tine. Remarci acide si comentarii jignitoare, acestea fac parte din stilul sau de viata si a comportamentului lui. O persoana care nu va fi fericita, decat daca partenerul lor de viata sufera de pe urma lor.

2. Cel care poate insela cu usurinta

Se spune ca daca a inselat o data, o va face din nou. Insa, sunt cativa barbati care reusesc sa se schimbe pentru femeia pe care o iubesc pe adevarat. Este, totusi, o situatie delicata sa te implici intr-o relatie cu un barbat care a inselat toata viata lui, deoarece sunt sanse mici ca el sa se schimbe. Inselatul provine din neincredere in sine, iar acest tip de barbati nu vor fi capabili de o relatie, pana nu isi rezolva problemele interioare.

3. Cel prea atasat de mama sa

Este de apreciat o legatura frumoasa intre o mama si un fiu, insa cand aceasta ajunge in punctul in care va umbreste relatia, lucrurile nu mai sunt asa minunate. Majoritatea barbatilor care sunt foarte atasati de mama lor, vor face o prioritate din tot ce spune ea. Astfel, daca mama lui nu te place, atunci nu ai nicio sansa in a-i schimba si lui parerea. De multe ori, cuvantul mamei sale va interveni in relatia voastra si va crea obstacole dificile.

4. Cel cu prea multe insecuritati

Acest tip de barbat nu cauta o relatie pentru a fi mai fericit sau pentru a se stabili la casa sa, ci strict pentru a gasi pe cineva care sa-i redea increderea in sine. Daca la inceput el poate parea timid sau modest, in scurt timp vei afla ca el are o nevoie serioasa de atentie. Barbatii de acest gen nu vor avea ochi sau sentimente pentru partener, iar relatia se va stinge eventual.

5. Cel care vrea sa fie mereu in centrul atentiei

Ai ghicit, el este barbatul care crede ca totul i se cuvine. Acesti barbatii au trecut de mult limita increderii in sine, atat de mult incat le este greu sa vada pe cineva mai bun decat ei. Cei mai multi dintre ei sunt si acum single si usor de recunoscut intr-o multime. Rar isi fac timp sa-si asculte partenerul, iar de multe ori, este doar el intr-o relatie, facand abstractie de tine.

6. Cel fara planuri de viitor

Acesta este un tipar pe care incercam sa-l evitam de fiecare data. Dupa o prima intalnire cu el, nu-ti vei dori sa il mai vezi vreodata, deoarece are o atitudine pasiva, nu are planuri de viitor, nu ii pasa de o cariera sau familie. Astfel, ei nu vor reusi sa sustina o relatie stabila, asa cum iti doresti tu.