11 semne care iti arata ca nu esti o prietena buna

Probabil ca fiecare dintre noi am gresit fata de o prietena foarte buna de-a lungul prieteniei. In cazul asta ar trebui sa ne dam seama unde am gresit in comportamentul nostru si sa facem tot posibilul sa indreptam acele lucruri. Iata cateva semne care iti arata ca nu esti o prietena buna!

Esti geloasa pe prietena ta

Prietena ta tocmai si-a gasit un nou job mai bine platit. Sau poate va pleca intr-o lunga vacanta prin toata Europa. Este greu nu sa fii putin geloasa, mai ales daca reuseste sa exceleze pe toate planurile. Cu toate astea, nu trebuie sa te compari niciodata cu prietena ta. Daca te compari in mod constant cu ea, acest lucru iti va dauna tie, dar si relatiei dintre voi. Este sanatos sa incerci sa te bucuri de succesele prietenei tale.

Iti este greu sa ii respecti relatia cu iubitul

Desi este permis sa fii amica cu iubitul altei femei, nu este deloc in regula sa flirtezi cu el sau sa ii subminezi relatia cu el. Sigur, este posibil sa nu o faci intentionat. Dar atunci cand ai o prietena ce se afla intr-o relatie serioasa, cel mai bine este sa respecti anumite reguli si limite.

O consideri ca fiind competitia ta

Vor exista intotdeauna femei care vor avea mai mult success decat tine, iar acest lucru este greu de acceptat. Dar in loc sa te compari in mod constant cu prietena ta, incearca sa fii mandra de ea in drumul ei spre succes. De multe ori femeile care au success pot fi niste adevarate deschizatoare de drumuri pentru celelalte.

Esti langa ea doar in momentele dificile

Studiile arata ca femeile au tendinta de a-si ajuta prietenele in momentele grele, retragandu-se atunci cand lucrurile se imbunatatesc. Daca obisnuiesti sa faci asta pentru prietena ta, este posibil sa ai nevoie de o confirmare ca esti o prietena buna. Desi acest comportament poate fii usor de inteles, nu este util relatiei dintre doua prietene.

Ai un comportament pasiv-agresiv

Persoanele cu un comportament pasiv-agresiv au diferite modalitati de a strica o relatie de prietenie, fara a constientiza acest lucru. Aceasta problema intervine atunci cand nu iti doresti ca oamenii sa stie cum te simti cu adevarat sau ceea ce vrei cu adevarat, acest lucru poate dauna unei relatiii de prietenie. Daca te numeri printre persoanele cu un comportament pasiv-agresiv, exista masuri pe care le poti lua pentru a deveni mai asertiva. Atunci cand spui ceea ce simti cu adevarat, te vei bucura de o viata mult mai autentica si de relatii de prietenie cu adevarat valoroase.

Citeste si:

Selena Gomez pretinde ca nu a fost niciodata prietena cu Bella Hadid