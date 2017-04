11 intrebari pe care ar trebui sa i le adresezi partenerului tau inainte sa va despartiti

Nu este un lucru usor, insa ar trebui sa incepi sa-i adresezi celuilalt intrebari semnificative despre viata voastra impreuna.

Pentru a te ajuta in acest proces, iti oferim 11 intrebari pe care i le-ai putea adresa inainte sa va despartiti.

1. Esti cu adevarat fericit/ fericita in relatia noastra?

Pare o intrebare generala, insa poate deschide o conversatie care atinge probleme serioase. Daca partenerul tau ezita sa raspunda sau nu este sigur de raspunsul pe care il poate da, nu sari la concluzii pripite si nu te enerva. Incurajeaza-i sa fie sinceri. Daca nu sunt fericiti, atunci este timpul sa apelezi la intrebari mai specifice.

2. Ce vrei de la relatia asta?

Ne vezi casatoriti si imbatranind impreuna? Sau este mai mult o aventura de-o vara? Tinand cont de perioada relatiei, aceasta intrebare poate avea un raspuns care poate imbunatati relatie, sau dimpotriva, o poate destrama.

Daca iti doresti o relatie permanenta, insa partenerul tau nu poate sa-si imagineze viitorul cu tine – sau viceversa – atunci, aceasta relatie poate fi pusa sub semnul intrebarii.

3. De ce esti atras/ atrasa de mine?

Te-ai gandi ca deja stii raspunsul la aceasta intrebare, insa raspunsul partenerului tau te poate surprinde. Daca el sau ea se concentreaza pe aspectul fizic, mai mult decat pe caracterul tau si abilitatea de a fi tu insati, atunci, aveti o problema.

Aceasta persoana se poate sa nu fie interesata sa ramana langa tine pentru o perioada nedeterminata de timp.

4. Unde ma clasez pe lista prioritatilor tale?

Depinzand de ceea ce cauti la partenerul tau – cineva caruia ii face placere sa fie mereu langa tine, sau cineva care te place dar care nu este obsedat de tine – raspunsul lor iti poate indica daca trebuie sa pui capat sau nu relatiei.

Nu toti isi doresc sa fie in topul prioritatilor partenerului, insa pentru altii, acest lucru este foarte important, cerand sa fie plasati pe locul intai. Daca partenerul nu iti ofera raspunsul pe care il astepti, este timpul sa te gandesti unde sunt prioritatile tale.

5. Care sunt referintele tale religioase si cat de importante sunt pentru tine?

Credintele religioase pot avea un rol important intr-o relatie. Referinte religioase comune pot aduce doua persoana impreuna, dar ii pot desparti in aceeasi masura. Daca nu cunosti acest aspect, este timpul sa-l afli. In viitorul vostru impreuna pot aparea discutii contradictorii in privinta creatiei si evolutiei, reincarnarii sau a raiului/ iadului care pot duce la probleme serioase.