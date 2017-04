Potrivit lui Scott M. Stanley, profesor cercetator la Universitatea din Denver, “Un cuplu tanar care se casatoreste pentru prima data, are o sansa de 40% sa divorteze, daca obiceiurile nu se schimba semnificativ”. Acesta ne sfatuieste sa acordam atentie acestor 10 semne care arata ca partenerul tau nu este bun pentru tine.

1. Lipsa comunicarii

Baza unei relatii este abilitatea de a putea discuta deschis atunci cand intervine o problema. Daca partenerului tau ii este greu sa-ti spuna ce simte, atunci, problemele sunt foarte dificil de rezolvat, iar dorintele si nevoile tale in aceasta relatie vor ramane neindeplinite.

2. Lipsa increderii

Putine relatii pot supravietui acestui lucru, avand in vedere ca increderea reprezinta piatra de temelia a tuturor relatiilor consemnate. Increderea se poate pierde din cauza unor lucruri precum infidelitate sau minciuni, iar odata pierduta, este aproape imposibil de recapatat.

3. Cuvintele nu se potrivesc cu faptele

Aceasta situatie intervine atunci cand partenerul iti spune ca va face un anumit lucru (sau ca nu il va face) iar actiunile sale nu corespund cu acele cuvinte. Poate fi vorba de lucruri simple la inceput, ca vorbitul cu o fosta prietena, insa, pe parcurs, vor deveni niste probleme greu de rezolvat.

4. Familia si prietenii nu il plac

Atunci cand membri ai familiei sau buni prieteni iti spun ca, dintr-un anumit motiv, nu il plac pe cel de langa tine, este pentru ca iti vor binele. Intr-adevar, tu iti cunosti mai bine partenerul, insa, atunci cand ceilalti insista pe un anumit lucru deranjant la el, ar trebui sa te gandesti mai bine si sa acorzi mai multa atentie comportamentului sau.

5. Comportament abuziv sau posesiv

Nu ar trebui sa fie prea greu sa-ti dai seama de acest lucru, din moment ce te confrunti cu el. Cel mai bun sfat pentru tine, daca te regasesti in aceasta pozitie, este sa il observi de la inceputul relatiei, sa nu il accepti si sa mergi mai departe.

6. Nu a invatat nimic din relatiile trecute

Schimbarile de comportament necesita multa munca, asa ca, daca partenerul tau are conflicte cu mai multi membri ai familiei, foste iubite sau persoane din jurul lui, inseamna ca are probleme in rezolvarea lor.

Daca nu este dispus sa primeasca ajutor in acest sens, o relatie cu el va fi foarte dificila pentru tine.

7. Nu reprezinti o prioritate pentru el

Majoritatea femeilor tin foarte mult la acest lucru, devenind pentru ele un aspect fara de care nu pot continua o relatie. Daca partenerul tau prefera alte activitati in locul companiei tale, este o problema pe care trebuie sa o rezolvi.

8. Obiective in relatie diferite de ale celuilalt

Se intampla foarte des ca relatiile sa se destrame din cauza diferentelor dintre dorintele cuplului. Daca unul dintre ei vrea copii dar celalalt nu, acest lucru va cauza despartirea celor doi. Asigura-te de la inceput ca vreti lucruri asemanatoare de la viata voastra impreuna pentru a evita conflictele mai tarziu.

9. Lipsa contactului fizic (sex sau intimitate)

Daca tu si partenerul tau nu sunteti pe aceeasi lungime de unda in privinta cantitatii de contact fizic de care aveti nevoie, la un moment dat, unul dintre voi s-ar putea sa caute acest lucru in alta parte. Fiintele umane au nevoie de afectiune din partea unei alte persoane. De la un simplu tinut de mana si un sarut dimineata la sex fierbinte, trebuie sa primesti ceea ce ai nevoie pentru a fi fericita.

10. Comportament iresponsabil si imatur

Acest tip de comportament poate fi usor observabil. Cand ai un prieten care nu actioneaza conform varstei pe care o are sau ii impiedica pe altii sa fie persoane responsabile in relatii, poti actiona in doua moduri: ignora-l sau indruma-l sa-si schimbe atitudinea. Daca te confrunti cu acest timp de comportament, relatia ta nu va fi nici pe departe una fericita.

Meriti sa iubesti si sa fii iubita in felul in care iti doresti.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Imaxtree