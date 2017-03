10 semne ca tu esti doar planul lui de rezerva

Fiecare dintre noi isi doreste sa se implice intr-o relatie, cu un partener despre care stie ca este cea mai buna alegere pe care ar putea-o face.

Pentru ca e vorba de o alegere, ne place sa exploram toate optiunile disponibile, pentru ca apoi sa ramanem cu varianta care credem ca e cea mai potrivita noua. Cand se intampa asta, e posibil sa ne intalnim cu mai multe persoane deodata si sa le transformam in “alegerea de pe locul 2”, sau doar sa le folosim pentru anumite lucruri, dar sa nu le oferim privilegiul de a fi pe primul loc in viata noastra.

Atunci cand incerci sa-ti cladesti un viitor cu cineva, vrei sa stii ca si celalalt impartaseste aceeasi idee. Uite care sunt semnele care iti vor dovedi in mod clar daca iti pierzi timpul cu cineva care doar te foloseste:

1. Inca de la inceputul relatiei, atentia lui pentru tine a fost de o calitate indoielnica

Daca la inceput nu parea foarte entuziasmat de timpul petrecut cu tine, dar acum are zile in care iti acorda atentie mai mult decat o facea inainte, acesta e un semn rau. Majoritatea barbatilor care plac cu adevarat o femeie si vor ceva serios cu ea, vor fi foarte atenti si grijulii inca de la primele intalniri. Daca el a fost exact pe invers, poate insemna ca dupa ce a fost refuzat de fata pe care o avea pe locul 1, s-a multumit cu tine apoi.

2. Nu i-ai intalnit prietenii sau familia

Atunci cand e vorba de o relatie serioasa, partenerii isi impartasesc tot si se includ total unul in universul celuilalt. Cum unele relatii evolueaza foarte repede poti chiar sa-i intalnesti parintii din primele luni are relatiei. Daca a trecut deja mult timp de cand sunteti impreuna, iar tu nu-i cunosti prietenii sau familia, inseamna ca nu esti ceva serios pentru el.

3. Fiecare angajament in care vrei sa il implici e numai initiativa ta, si e o adevarata batalie de convingere

E destul de infricosator pentru majoritatea barbatilor sa se aseze la casa lor. Mai ales daca tu esti doar varianta de rezerva, o sa vezi ca o sa se foloseasca de toate scuzele posibile ca sa intarzie acest lucru. Motivul e pentru ca probabil asteapta sa vada cum decurge cu altcineva, iar daca se stabileste cu tine, i-ar strica sansele cu cine e numarul 1 pe lista lui.

4. Anuleaza planurile mai tot timpul

Deja iti dai seama ca nu pune foarte mare pret pe timpul petrecut cu tine, daca face asta. Tu nu reprezinti pentru el o relatie serioasa, daca spune ca nu are niciodata timp pentru tine. Oricat de incarcat ar fi programul lui, daca te considera importanta, mereu va avea timp pentru tine. Daca nu are timp, sigur nu esti pe lista lui de prioritati, cel putin nu pe primul loc, asa cum ar trebui sa fie.

5. Nu vrea sa cheltuiasca bani pentru tine

Ok, asta e un subiect sensibil. Nu spun ca ar trebui sau este obligat sa iti cumpere cadouri scumpe sau sa-ti plateasca vacante in locuri exotice. Dar daca nu mergeti la cafea sau nu te invita la cina din cand in cand, inseamna ca nu vrea sa consume castigurile in acest mod. Cand un barbat vrea sa cucereasca o femeie, se foloseste de aceste cadouri pentru a o atrage. El clar nu vrea sa te tina aproape daca ignora acest aspect.