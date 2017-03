10 lucruri pe care poti sa le faci cand esti periculos de aproape de a-i trimite un mesaj fostului tau partener sexual

Cred ca macar o data in viata toate ne vom afla in aceasta situatie (asta daca nu ni s-a intamplat deja): cu telefonul in mana, cu un mesaj compus pentru fostul „prieten cu beneficii”, gata sa apasam butonul „trimite”. Fie ca mesajul este unul amical si detasat sau unul ridicol de afectuos, avem un singur sfat: „Nu face asa ceva!” Pentru ca vei regreta inca din secunda urmatoare. Daca v-ati despartit, dar tu te mai gandesti inca la el, asta inseamna un singur lucru: sentimentelor tale pentru el nu li s-a raspuns asa cum te asteptai. Sau poate ti-a trimis semnale confuze, chiar daca i-ai cerut de mai multe ori sa-si clarifice pozitia. Ori poate a trebuit sa-ti continui drumul fara el, din alte motive, care te privesc exclusiv pe tine. Indiferent ce a dus la sfarsitul relatiei voastre, e greu sa eviti trimiterea unui mesaj catre o persoana fata de care mai ai inca sentimente, chiar si atunci cand stii ca asta ar echivala cu un dezastru. Pe scurt, indiferent care va fi scenariul ulterior, ego-ul tau va avea de suferit. Mult si, cu siguranta, degeaba!

Asa ca am alcatuit pentru tine o lista cu zece sugestii de lucruri pe care le poti face atunci cand esti doar la o apasare de buton distanta de trimiterea unui mesaj catre cel alaturi de care obisnuiai sa traiesti nopti toride.

1. Trimite mesaje prietenelor tale!

Cu siguranta ai un grup de prietene, gata sa te sprijine si sa faca tot ce le sta in putinta ca sa te impiedice sa suferi din nou. Asa ca scrie-le lor atunci cand esti tentata sa-i trimiti un mesaj fostului tau partener. Cu siguranta vor sti cum sa-ti distraga atentia sau iti vor aminti toate motivele pentru care ai renuntat la fosta relatie.

2. Fa-ti o baie cu multa spuma!

E momentul tau de relaxare: spuma, saruri de baie, lumanari parfumate, tot arsenalul de rasfat! In loc sa contempli ecranul telefonului, incercand sa reformulezi (pentru a mia oara) un mesaj pe care sa-l trimiti catre fostul tau prieten cu beneficii, mai bine concentreaza-te exclusiv pe placerea ta! Goleste-ti mintea de ganduri si bucura-te de fiecare moment si de fiecare senzatie!

3. Mai toarna-ti un pahar de vin!

Nu-ti sugeram sa faci excese, ci doar sa-ti imbunatatesti un pic starea de spirit! Daca ai ambele maini ocupate (una cu paharul si una cu sticla), sigur nu mai ai cum sa tii si telefonul!

4. Gaseste un tip nou pe Tinder!

Stii cum se spune: cui pe cui se scoate! Poate nu vei da de Fat Frumos, dar o alta zicala e: „Niciodata sa nu spui niciodata!”. Si, in cel mai rau caz, vei purta o conversatie banala, dar care iti va distrage atentia si te va impiedica sa te deprimi.

5. Trimite un mesaj unui prieten care iti este mereu alaturi

Cu siguranta ai in cercul tau de prietene un amic, care te sprijina mereu in astfel de momente. Care iti ofera o perspectiva transanta, dar plina de afectiune de pe cealalta parte a baricadei. Sau care pur si simplu va veni la tine cu o sticla de prosecco sau cu doua bilete la film si te va face sa uiti, macar pentru o seara, de fostul.

6. Satisface-te singura!

Exista oare barbat care sa stie mai bine decat tine care sunt acele puncte sensibile si ce te excita cel mai mult? Asa ca, decat sa apesi butonul „send”, mai bine apasa-ti propriile butoane! Sau pe cele ale vibratorului.

7. Bricoleaza!

Daca mainile si mintea iti sunt ocupate, vei fi mult prea preocupata ca sa mai calculezi timpul scurs intre trimiterea si primirea unui mesaj. In plus, vei face ceva util: vei repara ceva prin casa, vei tricota sau iti vei face ordine in dulapuri! La fel de bine poti sa si gatesti si sa-ti inviti prietenii la o cina neplanificata, dar cu atat mai placuta!

8. Fa cumparaturi online!

Cumparaturile sunt remediul oricarei depresii. Si chiar daca efectul lor are o durata limitata si se lasa cu gauri in buget, oricum sunt mai indicate decat trimiterea unui mesaj catre fostul tau partener!

9. Fa teste pe Internet!

Cui ii pasa de ce te ignora cand poti sa afli ce ai fost intr-o alta viata, cu ce vedeta semeni sau in ce animal urmeaza sa te reincarnezi? Ca sa nu mai vorbim de un GIF cu un animalut simpatic care se potriveste perfect zodiei tale! Numai motive irezistibile pentru a petrece timp online, pe site-uri care te spala pe creier, dar macar iti tin mintea ocupata si nu te lasa sa apesi pe infamul buton pe care scrie „send”.

10. Uita-te la un serial nou!

Nu poti sa te uiti la telefon atunci cand esti prinsa de complicatele detalii (sau de scenele de nuditate) din „Urzeala tronurilor”.

Stiu ca-ti vine greu, dar cu siguranta nu trebuie sa-i trimiti un mesaj fostului partener! Asa ca: succes, pastreaza-ti calmul si lasa telefonul ala din mana!

Foto: Imaxtree