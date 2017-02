10 lucruri pe care nu le stiai despre Christian Dior

Datorita faptului ca a devenit foarte cunoscut, numele lui facandu-si loc printre cei mai mari creatori de moda ai tuturor timpurilor alaturi de Coco Chanel, Jeanne-Marie Lanvin sau Hubert de Givenchy, multi vor crede ca se stie totul despre el. De fapt, nuantele personalitatii lui Christian Dior transcend creatiile ultra feminine si fustele voluminoase.

1. Creatiile lui au fost marcate de imaginea propriei mame

Dupa anii 1945, femeile care erau fortate de contextul razboiului sa se limiteze la o infatisare anosta, au imbratisat cu entuziasm exuberanta cu care debordau creatiile realizate de casa Dior. Abordarea lui Dior isi are radacinile in “Epoca Frumoasa” (La Belle Époque), mama creatorului, Isabelle Cardamone cu fascinatia ei pentru siluetele talie de viespe si pentru materialele luxuriante, ramane un simbol al acestei epoci in viziunea lui.

2. Christian Dior isi dorea sa devina curator

Inainte de cariera in moda, Dior si-a exprimat dorinta de a deveni architect, insa in cele din urma s-a inscris la Scoala de Stiinte Politice, cedand presiunilor familiei de a urma o cariera in domeniul politic. Imediat dupa ce si-a terminat studiile, tatal sau a decis sa ii cumpere o galerie de arta, un spatiu care a gazduit creatiile lui Pablo Picasso, Jean Cocteau si Georges Braque. A fost, de asemenea, prima galerie de arta din Paris care a gazduit tabloul “La persistencia de la memoria” (Persistenta memoriei) de Salvador Dali.

3. Avea convingeri politice anarhiste

Chirstian Dior credea ca, desi industria modei este perceputa ca fiind superficiala, aceasta este de fapt un domeniu puternic politizat. In timpul studiilor lui la Scoala de Stiinte Politice, Dior a studiat teoria anarhiei, ajungand chiar sa se recomande ca fiind anarhist. In mod neasteptat, Dior a petrecut cateva luni si in Uniunea Sovietica, examinand efectele socio-politice ale comunismului.

4. A numit un parfum in onoarea surorii lui

Sora lui Dior, Catherine, a fost o femeie cu convingeri, membra a Rezistentei Franceze care lupta impotriva ocupatiei naziste din timpul celui de-al doilea razboi mondial. In cele din urma aceasta a fost capturata si torturata de agenti ai Gestapoului apoi a fost trimisa in lagarul de concentrare de la Ravensbruck, unde a stat incarcerate pana la eliberarea ei in 1945. Dupa doi ani, Dior si-a botezat faimosul parfum “Miss Dior” in onoarea eroismului lui Catherine.

5. Dior a fost supranumit “Tiranul Tivurilor”

Carmel Snow, editor sef al revistei Harper Bazaar in perioada 1934 si 1958, a patentat faimoasa fraza “”The New Look” atunci cand a descris pentru prima oara miscarea creata de Dior care a luat forma unei reactii impotriva mortii imaginatiei vestimentare din timpul razboiului. Colectiile acestuia erau destinate unei femei delicate si contineau haine feminine cu umeri rotunjiti si talii suple deasupra unor fuste enorme. Parerea lui Dior era ca moda urmeaza un curs natural, dupa exuberanta perioadei interbelice, urmata de anii grei din timpul razboiului, moda revenea in sfarsit la feminitate.

Altii, in schimb, nu au fost la fel de entuziasti de fustele ample create de Dior, multe femei protestand impotriva alegerii designer-ului de a folosi materialele intr-un mod excesiv dupa o perioada atat de intunecata cum a fost aceea din timpul razboiului. Astfel, Dior s-a ales cu un supranume: Tiranul Tivurilor.