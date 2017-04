10 inspiratii de rochie de mireasa din colectiile de sezon

Noi iti sugeram insa sa arunci un ochi si pe colectiile de sezon ale marilor designeri pentru a cauta rochia perfecta, mai ales ca asa vei avea parte si de touch-ul modern si cool pe care si-l doreste orice fashionista.

Alberta Ferretti

Pentru mireasa boho, nu exista varianta mai frumoasa decat aceasta propunere Alberta Ferretti. Imagineaza-ti doar cum ar arata cu un voal pana in pamant.

Alexander McQueen

Daca te simti suficient de curajoasa si ai o inclinatie spre tinute indraznete, iti propunem acest model Alexander McQueen.

Christian Dior

Un imprimeu extrem de fin nu va ruina niciodata aerul diafan pe care ti-l doresti de la rochia ta de mireasa.

Ermanno Scervino

Un material incarcat ca brocartul va compensa la capitolul glamour chiar si o lungime mai scurta a rochiei. Alege unul cu insertii metalice pentru acel efect wow.

Giambattista Valli

Cine spune ca rochia ta trebuie sa fie de un alb optic? Un model floral extrem de fin poate fi o varianta la fel de stylish, mai ales daca este insotit de niste detalii couture.

Oscar de la Renta

Rochia de printesa nu putea lipsi, iar acest model Oscar de la Renta are toate atributele pentru a inlocui orice rochie de mireasa clasica.

Philosophy by Lorenzo Serafini

Niste detalii ca volanele fine din acest look vor arata wow pe cea mai fina matase.

Ralph Lauren

Daca te identifici cu un stil vestimentar minimalist, atunci aceasta propunere Ralph Lauren te va cuceri cu siguranta.

Rodarte

Un pic clasica, un pic rock, un pic disco si un pic couture? Ei bine da, exista si aceasta optiune in colectia Rodarte.

Valentino

Last but not least, preferata noastra este aceasta varianta de la Valentino, care arata ca un vis de vara, mai ales daca ti-o imaginezi din nou alaturi de un voal din matase extrem de simplu.

Foto: Imaxtree