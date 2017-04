In cazul in care simti ca ceva este in neregula cu starea ta de sanatate sau daca doar iti doresti sa fii cat mai informata, iata o serie de semne neobisnuite ale deficientei de fier.

Fierul este un mineral care joaca un rol extrem de important in starea noastra de bine. Este o componenta importanta a hemoglobinei, proteina din sange care are rolul de a transporta oxigenul de la plamani in tot corpul.

Deficienta de fier poate cauza anemie si poate duce la probleme grave de sanatate. Iata semnele care ar trebui sa te ingrijoreze.

Oboseala extrema

Extenuarea poate surveni din mai multe cauze, asa ca, daca deficienta de fier este, de fapt, de vina, va putea fi destul de greu de diagnosticat. Totusi, acesta este primul semn ca ai o deficienta de fier in organism – corpul tau nu poate transporta sangele oxigenat si, ca rezultat, nivelurile de energie sunt scazute.

Infectii frecvente

Fierul joaca un rol foarte important si in sistemul imunitar al organismului, asadar, daca ai niveluri scazute de fier, vei fi foarte predispusa la infectii. De asemenea, din cauza deficientei, nu vei avea in sange nici destule celule albe, care apara organismul impotriva bolilor si a infectiilor.

Citeste si:

Problemele de sanatate asociate cu deficienta de Vitamina D

Limba umflata

Lipsa oxigenului (cauzata de deficienta de fier, asa cum am explicat mai sus) determina muschii sa se mareasca si sa fie durerosi. Acest lucru se intampla, atunci cand e cazul, in tot corpul, insa limba umflata este primul lucru pe care il observi.

Caderea parului

Deficienta de fier, mai ales atunci cand se transforma intr-o anemie in toata regula, cauzeaza caderea parului. Bineinteles, este absolut normal si natural ca unele fire de par sa cada in fiecare zi, insa, daca observi o cadere masiva a parului si daca realizezi ca nu apar si fire noi de par, ar trebui sa te ingrijorezi si sa iti faci niste analize de sange – s-ar putea sa ai o deficienta de fier.

Citeste si:

21 de simptome care indica deficienta de calciu

Foto: Imaxtree