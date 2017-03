Semne ca ai putea suferi de dezechilibru hormonal

Un dezechilibru hormonal te poate afecta mai mult decat crezi si iti poate schimba viata fara sa iti dai seama. Nivelurile hormonale trebuie verificate regulat, mai ales daca simti ca ceva nu este in regula, pentru ca dezechilibrele te pot tulbura peste masura. Hormonii controleaza aproape fiecare functie a corpului, de la nevoile de baza precum foamea pana la sistemele mai complexe, precum sistemul reproducator. Sunt sigura ca ai simtit asta si pe pielea ta, asa ca nu vei fi surprinsa sa auzi ca hormonii pot controla pana si emotiile si felul in care ne simtim.

Iata, deci, de ce este atat de important sa tii nivelurile hormonale sub control si care ar fi cateva semne ca suferi de un posibil dezechilibru hormonal:

Simti incontinuu nevoia de a manca

Este normal sa te simti infometata mai mereu in zilelele de dinaintea menstruatiei, insa daca simti ca iti este incontinuu pofta sa mananci ceva pe toata durata ciclului menstrual, ar putea exista o problema. Nivelurile ridicate de cortisol sau insulina, spre exemplu, pot cauza pofte exagerate pentru vin sau zahar, iar dezechilibrele de electroliti din corp te pot face sa vrei sa rontai neintrerupt alimente sarate.

Nu iti mai functioneaza memoria

Sigur, cred ca fiecare dintre noi mai patim din cand in cand sa uitam unde ne-am pus cheile sau ce am facut cu un anume obiect, mai ales atunci cand ne grabim. Insa daca simti ca memoria nu iti mai functioneaza cum trebuie si acest lucru iti afecteaza, intr-adevar, cursul vietii, ceva nu este in regula. Problema deficitului de memorie ar putea fi cauzata de un dezechilibru hormonal cauzat, la randul lui, de stres.

Pielea ta este foarte-foarte uscata

Daca simti ca pielea te mananca si este extrem de uscata, ceva nu este in regula si nu este doar faptul ca ai uitat sa te dai cu lotiune intr-o zi. Dupa cum stim, pielea noastra arata, de fapt, orice problema pe care o avem in interior. De aceea, din cauza dezechilibrelor hormonale, am putea suferi de acnee, pete sau piele extrem de uscata. Pielea uscata este primul semn care te anunta ca este timpul pentru o verificare a nivelurilor hormonale.

Te confrunti brusc cu un nivel mai ridicat de pilozitate

Fiecare persoana are un nivel diferit de pilozitate la nivelul corpului. Cu toate acestea, daca ai observat o schimbare drastica in ceea ce priveste parul de pe corpul tau, acest lucru ar trebui sa te ingrijoreze. Parul in exces, aparut brusc, poate fi un semn al unei tumori care secreta hormonul testosteron. Nu te panica, pentru ca acestea sunt destul de usor de tratat. Primul pas pe care trebuie sa il faci este sa mergi la doctor.

