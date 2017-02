Respecta acesti pasi in fiecare zi pentru a avea o silueta de invidiat

Acest lucru nu trebuie sa te sperie, o solutie exista, trebuie sa o iei pas cu pas si sa respecti urmatoarele sfaturi care te vor aduce din ce in ce mai aproape de obiectivul tau in lupta cu kilogramele in plus.

1. Ia micul dejun in fiecare zi

A sari peste micul dejun pentru a consuma cat mai putine calorii in timpul zilei pare a fi o idee buna la prima vedere, dar este una dintre cele mai mari greseli pe care le putem face. Saritul peste micul dejun poate sa iti incetineasca metabolismul, acesta ajungand sa arda mai putine calorii la final, iar senzatia de foame te poate face sa mananci si mai mult in timpul zilei.

Asadar, se recomanda un mic dejun care sa contina 300-400 de calorii si care sa includa obligatoriu proteine, fibre si grasimi sanatoase.

2. Mananca legume la fiecare masa

Nutritionistul Leslie Langevin de la Whole Health Nutrition spune ca mancatul legumelor este unul dintre cele mai bune moduri de a scapa de kilogramele in plus. Legumele sunt sarace in calorii si bogate in fibre, de aceea iti tin de foame un timp indelungat si te obliga sa consumi mai putine calorii pe zi. Poti manca legume inclusiv la micul dejun, o buna varianta fiind smoothie-ul din legume proaspete.

3. Mananca o salata mare in loc de o masa consistenta

Nu numai ca iti vei lua portia de legume si fibre necesare zilnice, dar te vei simiti mai usoara si mai plina de energie dupa. Pentru a respecta acest plan mai usor iti poti prepara in fiecare weekend mai multe retete de salata pe care sa le ai toata saptamana.

4. Fa miscare

Obisnuiteste-te sa faci miscare in fiecare zi. In 5 zile din 7 ar trebui sa adopti un program de miscare care include cardio si exercitii de forta. Iar in cele doua zile ramase poti face yoga sau sa iesi la o plimbare seara.

5. Inlocuieste gustarile dulci cu proteine si fibre

Uita de gustarile pline de calorii si inlocuieste-le cu batoane cu proteine si fibre pentru o senzatie de satietate cat mai indelungata.

6. Renunta la zahar

Daca nu poti sta departe de o cafea indulcita cu zahar sau de o prajitura trebuie sa stii ca, daca ai renunta la acestea, ai scapa de multe calorii in plus. Multi nutritionisti recomanda renuntarea la zahar in mod gradual. Un mod de a evita zaharul este sa folosesti fructele ca indulcitor, le poti pune, de exemplu, intr-o prajitura facuta in casa cu ingrediente naturale.

7. Bea apa mai des

Incearca sa renunti la sucuri si sa bei numai apa plata. Cu cat consumi mai multa apa, cu atat vei fi mai hidratata si te vei simti mai energica pe tot parcursul zilei. Pe deasupra, apa iti va face pielea sa straluceasca. Daca nu poti bea doar apa plata atunci poti adauga fructe proaspete pentru aroma.

