Reinventare prin detox

Mihaela Patap a experimentat zece astfel de tabere de detox si va povesteste cele mai intense trei experiente.

Pentru mine detoxul reprezinta cel mai la indemana restart, o infuzie de energie si sanatate prin metode naturale, simple si foarte benefice. O data pe an cel putin, cateodata si de doua ori, ma predau acestor cure de detox pentru a-mi reporni motoarele si a ma simti plina de viata. Eu sunt o impatimita a calatoriilor, dar chiar si pentru asta am nevoie de energie pe care mi-o iau din taberele de detox. Practic, ii dau stomacului o pauza de la mestecat si de la ingerat toxine, hranindu-ma cu vitamine si minerale.

Multa lume crede ca un detox este egal cu o cura de slabire, dar este mult mai mult decat atat. Este cea mai eficienta metoda de preventie a multor boli si este cel mai bun start pentru un stil de viata mai sanatos, mai activ si mai echilibrat. E adevarat ca slabesti, pentru ca nu mananci mult, dar, pe langa asta, celulele tale se regenereaza fiind hranite cu oxigen si asa-zisa „hrana vie“.

Exista mai multe tipuri de detox si o sa va povestesc cate ceva despre fiecare dintre ele.

Master detox este asemanator cu postul negru. In master detox se consuma aproximativ 300 de calorii pe zi, meniul fiind compus din sucuri si shake-uri, la care se adauga psilium si bentonita, substante care ajuta la eliminarea toxinelor prin curatarea colonului. Exista detox cu suc verde, o metoda naturala ce consta in hranirea cu sucuri din legume si fructe proaspat stoarse, insotite de inegalabilele shot-uri de iarba de grau.

Detoxul Raw Vegan se ba­zeaza pe un meniu compus din mancare neprocesata termic. Nefiind niciodata aduse la temperatura de fierbere, alimentele raman in forma in care pastreaza toate vitaminele, consumandu-se deshidratate sau in starea cruda. Meniul contine intre 800 si 1200 de calorii, ceea ce permite desfasurarea multor activitati sportive.

Detox Meyer este o metoda ce poarta numele doctorului austriac Meyer si care include diverse tipuri de diete, in functie de varsta, greutatea si scopul pacientului. Este un regim bine gandit care are la baza iaurt (probiotic natural) si chifla Meyer, o paine facuta special in cadrul acestui program. Secretul acestei metode este ca se mesteca incet, masa durand cel putin 45 de minute. Nu se bea apa decat inainte si dupa masa cu jumatate de ora.

Detoxul activ se realizeaza prin sport si mancare „curata“. Se bazeaza pe o dieta lejera, in care nu este eliminata carnea, dar se gateste doar cu carne de pui sau curcan, si se consuma peste si multe legume si fructe, gatite gustos, dar fara sare. Zaharul si cofeina sunt interzise, iar miscarea este pe primul plan, aceste tabere fiind ideale pentru cei care sunt activi si pot face intre patru si sase ore de miscare pe zi.

Detoxul personalizat e acela in care, pentru fiecare client, se gandeste si se personalizeaza o cura speciala. Cei activi pot avea parte de miscare, cei ce vor mai multa relaxare o pot face la sedinte spa, astfel incat fiecare beneficiaza de miracolele unui stil de viata sanatos, in ritm propriu.

Eu una le-am incercat pe toate cele de mai sus, de la detox-ul cu sucuri verzi, la master detox, regimul Meyer, taberele de sanatate cu multa miscare, cele de yoga si cele personalizate. Unele mi-au placut mult, altele nu mi se potrivesc, dar exista si categoria celor carora le raman fidela. Am fost in aproximativ zece astfel de tabere, din care o sa va impartasesc un „top trei“ personal.

