Pana la urma mi-am pus aparat dentar

M-am plans si m-am plans, pana m-am saturat si eu de mine insami. Doar ca, intr-o zi, cam la trei luni dupa ce mi-am pus aparat, m-am trezit impacata cu gandul, iar acum nici ca il mai bag in seama. Sigur, faptul ca dintii se misca destul de repede si deja linia vestibulara inferioara (dintii de jos) s-a plasat perfect mi-a dat multa incredere, exact cand am avut nevoie.

Cum am ajuns sa port aparat dentar?

Nu pentru estetica, ci pentru functionalitate, avand o lipsa de spatiu care mi-a afectat in timp muscatura, modul de masticatie si sanatatea gingiilor. In cazul meu, devenise urgent!

Aparatul dentar nu corecteaza doar pozitionarea dintilor pentru un zambet perfect, ci si anumite imperfectiuni, ca asezarea necorespunzatoare a acestora, prin spatiere sau inghesuire, sau disproportia dintre mandibula si maxilar, provocata de forma sau de cresterea insuficienta a acestora. Aceste disfunctionalitati duc incet, dar sigur, la probleme serioase, pe care, cu cat le neglijezi mai mult, cu atat devin mai dificil de tratat.

Asa ca am prins curaj si am zis s-o fac, de dragul unei batraneti linistite si gandindu-ma cu groaza la un eventual scenariu in care nu as mai putea rontai din bagheta de paine, candva in viata asta. Un gurmand intelege aceste placeri culinare, fie ele si simpliste, sa stii!

Citeste si:

Dieta pentru creier