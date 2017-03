(P) Intrebarea sezonului: raceala sau gripa? Farmacistul Sensiblu te ajuta sa le distingi!

Afectiunile respiratorii apar deseori in sezonul rece, atunci cand si sistemul nostru imunitar este destul de slabit. Insa stylish inseamna si sanatoasa, asa ca iata cateva sfaturi care sa te ajute sa previi si sa tratezi corect raceala sau gripa.

Dar aici intervine dilema: de care dintre aceste afectiuni respiratorii suferi? Nu este cazul sa te ingrijorezi, totusi, pentru ca avem cateva sfaturi si informatii importante pentru tine, care sa te ajute sa deosebesti raceala de gripa.Tine minte ca, in asemenea cazuri, numai o persoana specializata iti poate oferi cele mai bune sfaturi, asa ca trebuie sa stii ca poti apela oricand, cu incredere, la farmacistii Sensiblu.

Simptomele gripei si ale racelii sunt destul de asemanatoare, deci sunt si usor de confundat. Cu toate acestea, in timp ce viroza respiratorie (raceala) este o afectiune mai usoara, gripa cauzeaza simptome mai grave.

Gripa debuteaza, de obicei, cu febra mare (39-39.5). Dar febra nu apare singura, ci insotita de frisoane, dureri de cap si o stare generala destul de neplacuta.

Raceala este anuntata, de cele mai multe ori, de o durere intensa in gat, care apare rareori in cazul gripei. Raceala nu este insotita de febra sau dureri de cap, insa implica congestie nazala sau stranut. Viroza respiratorie se vindeca mai repede decat gripa care poate, netratata sau tratata incorect, sa degenereze in pneumonie sau bronsita. De aceea este atat de important sa le deosebesti!

Cum poti evita gripa? In primul rand, ai grija la cum te hranesti – mananca sanatos, consuma alimente naturale bogate in vitamine si antioxidanti. In al doilea rand, nu uita sa faci miscare si sa bei multe lichide. Sfaturile clasice le cunosti deja: nu stranuta sau tusi in maini, spala-te des pe maini si nu iti atinge fata.

Cum se deosebeste tratamentul pentru raceala de cel pentru gripa? Pentru tratamentul potrivit, apeleaza la Sensiblu!

Pentru ca sunt doua afectiuni diferite, este de la sine inteles ca si tratamentele pentru cele doua sunt distincte. Farmacistii Sensiblu sunt la curent intotdeauna cu cele mai potrivite scheme de tratament, pentru fiecare dintre afectiuni.

Raceala necesita un tratament usor, format din antipiretice, decongestionante nazale si un aport suplimentar de vitamine si minerale. Gripa, pe de alta parte, necesita un tratament recomandat doar de catre medic, in termen de 24-48 de ore de la debutul bolii. Daca ai gripa, va trebui sa iei antiviralele recomandate de doctor, dar si analgezice, antitusive sau decongestionante nazale. Trebuie sa stii ca te poti si vaccina, preventiv, preferabil in lunile octombrie-noiembrie.

Daca simti ca inca nu cunosti destul de multe despre diferentele dintre raceala si gripa, poti apela oricand la un farmacist specializat, care sa te ajute. In farmaciile Sensiblu vei gasi intotdeauna sfaturile si informatiile de care ai nevoie, asa ca nu mai ezita.

Foto: Shutterstock