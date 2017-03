Obiceiuri matinale care iti afecteaza negativ silueta

Specialistii spun ca cea mai mare greseala consta in modul in care tratam acea “cheat day” de la sfarsitul saptamanii de regim. In plus, ar trebui sa nu adoptam un regim doar ca sa ajungem la o anumita greutate, prin orice mijloace. Traitul sanatos si dieta corespunzatoare ar trebui sa faca parte din obiectivele noastre de ordin general.

E vital sa iti stabilesti niste obiceiuri sanatoase. In acest fel ai grija sa mananci sanatos, ai grija de silueta ta, dar nici nu simti ca tii un regim.

Uite ce obiceiuri ar trebui sa-ti scoti din rutina, daca vrei sa nu mai ai fluctuatii in greutate:

Dormi prea mult

Se vorbeste peste tot de efectele negative pe care le aduce lipsa de somn. Ei bine, si prea mult somn poate fi daunator. Studiile au aratat ca mai mult de 10 ore de somn pot creste riscul de a avea un nivel mai marit al indicelui de masa corporala. Ca sa fii in forma, trebuie sa dormi intre 7-9 ore.

Nu iti place lumina soarelui

Daca dimineata nu-ti place sa te lasi trezita de lumina soarelui, pierzi toate beneficiile pe care ti le-ar putea aduce. Exista studii care au confirmat ca, atunci cand te lasi scaldata in lumina naturala, indiferent de cat de mult ai manca, indicele tau de masa corporala scade in mod miraculos si fara absolut niciun efort. Daca folosesti lumina artificiala chiar si atunci cand nu este nevoie, ti-ai format un obicei care iti va aduce numai lucruri negative.

Nu-ti faci patul

Fundatia Internationala a Somnului a concluzionat ca 19 la suta din cei care isi fac patul dimineata au avut parte de un somn mai bun si sunt si mai atrasi sa adopte si alte obiceiuri sanatoase. Daca iti incepi ziua disciplinat, iti este mult mai usor sa continui in acest fel, sa devii mult mai grijuliu cu tot ce faci pentru corpul tau. Micile lucruri chiar pot avea efecte marete.

Te feresti de cantar

Nu am inteles niciodata teama cuiva de a se cantari. Daca vrei sa slabesti, trebuie sa urmezi un program, trebuie sa fii ordonata si trebuie totodata sa urmaresti cu atentie progresul tau.

Nu poti afla ce se intampla cu corpul tau, ce dieta are un anumit efect si ce regim are un efect total opus, daca nu te cantaresti in mod constant. Pentru a sti cum trebuie sa actionezi in continuare, trebuie sa stii toate detaliile posibile despre situatia ta curenta.

Sari peste micul dejun

Eu spun asta tuturor oamenilor pe care ii cunosc. Sa fiu sincera, la inceput, nu imi puteam inchipui cum un mic dejun copios ar ajuta mai mult la slabit, decat o masa mai mica. Am vazut pe pielea mea, si pot sustine asta cu tarie in continuare.

Sunt de asemenea nenumarate studii care au demonstrat ca, atunci cand la micul dejun consumi in jur de 600 de calorii, printre care se numara proteine, carbohidrati si ceva dulce, esti mult mai predispusa la a nu avea pofte pe timpul zilei si a pastra mai usor un stil sanatos de viata.

A pierde in greutate nu trebuie sa fie un proces dureros sau chinuitor fizic, dar mai ales psihic, ci tine de niste mici elemente cu care trebuie sa ne “dresam” creierul ca sa faca alegerile benefice lui.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE