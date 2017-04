Stim ca in general alcoolul poate ingrasa. Ei bine, da, acest lucru este adevarat, insa acesta poate avea si cateva beneficii, mai ales daca vorbim despre sampanie. Aceasta bautura efervescenta pe care cu siguranta o bei cu placere pentru a sarbatori un moment fericit poate fi chiar foarte buna pentru tine. Iata principalele motive pentru care sampania este buna pentru sanatatea ta.

1. Are putine calorii

Asa cum am precizat deja, alcoolul ingrasa, insa in timp ce un pahar de vin, indiferent ca este rosu sau alb, poate avea intre 135 si 200 de calorii, un pahar de sampanie are aproximativ 95. In plus, daca alegi o varianta cu mai putin zahar (da, exista asa ceva chiar si cand vine vorba de sampanie), numarul caloriilor unui pahar de sampanie ar putea scadea la 65. Asadar, nu iti face griji in privinta siluetei din cauza acestei mici placeri ocazionale.

2. Previne dementa si pierderea memoriei

Potrivit mai multor cercetari, doua pahare de sampanie consumate intr-o saptamana pot imbunatati sanatatea creierului. Studiul realizat pe soareci a demonstrat ca sampania i-a ajutat pe acestia sa gaseasca mai usor iesirea dintr-un labirint. Desigur, asta nu inseamna ca este indicat sa bei sampanie foarte des, insa un consum moderat va tine la distanta problemele legate de pierderea memoriei, adica nu va trebui sa iti faci griji ca vei uita lucruri, desi esti inca tanara.

3. Este o bautura sanatoasa si pentru inima

Sampania este la fel de buna pentru inima precum vinul rosu. Doua pahare pe saptamana ajuta circulatia sangelui, reducand in acest fel riscul aparitiei bolilor cardiovasculare si a infarctului. Avand in vedere cate beneficii are, de ce nu ai bea mai des sampanie?

4. Este buna pentru piele

Nu, nu trebuie sa te speli cu sampanie pe fata, insa datorita ingredientelor, ar putea reprezenta o forma de detoxifiere. Evident, nu trebuie sa bei doar sampanie, insa in locul unui cocktail colorat, alege un pahar de sampanie. Datorita antioxidantilor, dar si ai acizilor, ajuta pielea sa scape de toxine. Este buna mai ales in cazul persoanelor care au un ten gras. Asadar, data viitoare cand mergi la o petrecere si nu stii ce sa comanzi, alege cu incredere sampania.

5. Te-ar putea face sa ai un consum moderat de alcool

Da, poate suna ciudat, insa stii sigur ca un pahar de sampanie nu poate fi baut foarte usor, fiind o bautura efervescenta. Alege sampania in locul unei alte bauturi pe care probabil o vei bea mult mai usor (de exemplu acele cocktailuri foarte dulci, care au si foarte multe calorii).

Acum nu trebuie sa ai un motiv special pentru a bea sampanie, pur si simplu esti atenta la sanatatea ta, nu?

Foto: PR