Orice persoana s-a confruntat cu durerile de cap, insa daca simti ca pastilele nu-si mai fac efectul si ai ajuns sa apelezi la tot felul de terapii, precum acupunctura, atunci este bine sa descoperi 5 moduri surprinzatoare prin care poti preveni migrenele.

1. Botox

Probabil nu te-ai fi asteptat ca acesta sa fie o forma de tratament, insa se pare ca botox-ul este recomandat celor care sufera de migrene mai mult de 15 zile pe luna. Proprietatile sale au fost descoperite intamplator si din 2010, acesta este un produs acceptat ca tratament in cazul migrenelor in Statele Unite. Tot in SUA injectiile se fac la neurolog, asadar nu, nu vor combate si problema ridurilor.

2. Slabeste cateva kilograme

Probabil te intrebi ce legatura are greutatea cu migrenele. Ei bine, se pare ca persoanele supraponderale sau cele care au prea multa grasime in jurul abdomenului sufera mai mult din pricina durerilor de cap, decat persoanele mai slabe. Incearca sa slabesti 2-3 kilograme, daca este cazul. Totodata, fii atenta si consuma alimentele care te-ar putea scapa de aceasta problema.

3. Fii atenta la prognoza meteo

Aparent chiar si 5 grade in plus iti pot afecta starea de spirit si intregul organism, posibilitatea aparitiei unei migrene crescand cu 7,5% (potrivit unui raport in Harvard Gazette). In acest caz nu prea ai ce face. Incearca ca aerul conditionat din mediul in care stai sau lucrezi sa fie apropiat de cel de afara, astfel incat diferentele de temperatura sa nu fie foarte mari.

4. Trateaza-ti alergiile

Se pare ca persoanele care sufera de alergii, sufera si de migrene sau cel putin doar o treime din acestea. Acest lucru se intampla deoarece in timpul reactiei alergice corpul elibereaza chimicale care pot cauza o durere de cap. Fa-ti injectiile pentru alergie si urmeaza tratamentul stabilit de medic. Poate in felul acesta vei rezolva doua probleme.

5. Incearca pastilele anticonceptionale

In cazul pastilelor anticonceptionale parerile sunt impartite. In timp ce o parte din femeile care folosesc acest tratament au simtit ca migrenele aproape au disparut, cealalta parte considera ca acestea sunt mai dese si mai neplacute. Totodata, exista o multime de femei care se plang ca au inceput sa aiba migrene in urma unui tratament cu anticonceptionale.

